Связана ли сделка по минералам с НАТО: Зеленский ответил на заявления Трампа

Многострадальная сделка не включает в себя вопросы безопасности

В проекте сделки между Украиной и США по добыче минералов не было и нет положений о возможном членстве в НАТО. Работы над соглашением будут продолжать команды юристов двух стран.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

"Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было", — сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас команды министерств обратились к нескольким юридическим компаниям и в течение нескольких дней будет принято решение о том, какая из них будет продолжать работы по минеральной сделке.

Стоит отметить, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что якобы Украина пытается добиться вступления в НАТО в обмен на подписание сделки по минералам. При этом он даже заявлял, что Зеленский "старается пересмотреть соглашение о редкоземельных металлов", хотя и не стал упоминать о том, что Вашингтон в последний момент предложил Украине новый невыгодный договор.

Как сообщалось ранее, сделка по минералам обсуждается с начала февраля, однако в ходе визита министра финансов США в Киев стало известно, что требования Вашингтона оказались завышенными. Это вызвало возмущение как в Украине, так и в ЕС, после чего положения несколько раз переписывались.

Последняя версия предусматривала создание фонда, в который украинская сторона должна вносить 50 % доходов от продажи государственных полезных ископаемых до тех пор, пока его размер не достигнет 500 миллиардов долларов. Она получила одобрение обеих сторон и ожидалось, что ее вскоре подпишут.

Однако в новой версии, которую в последний момент передали чиновники США, требования стали более жесткими, что уже вызвало возмущение у Украины. Ни один из вариантов сделки не предусматривал получение каких-либо гарантий безопасности от Вашингтона.