Церковный праздник 2 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять удачу

Следует прислушиваться к ряду традиций и запретов

В среду, 2 апреля, православные и греко-католики отмечают память преподобного Тита чудотворца. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 15 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Тит Чудотворец был учеником апостола Павла и первым епископом Крита. Он отличался не только сильной верой и жизнью по учению Христову, но и даром исцеления и творения чудес. По молитвам святого Тита происходили невероятные исцеления, и многие верующие обращались к нему за помощью в тяжелые моменты жизни.

Что можно делать 2 апреля:

В этот день следует молиться и просить Тита чудотворца о защите, исцелении, помощи в трудных ситуациях;

День святого Тита связан с милосердием, поэтому полезно проявлять заботу о бедных, инвалидах и тех, кто нуждается в помощи;

Можно заниматься домашними делами — легкие домашние заботы, такие как уборка, стирка, не связаны с тяжелым трудом и разрешены в этот день.

Что нельзя делать 2 апреля:

Нельзя ссориться — важно сохранять мир в семье, так как конфликты могут привести к потерям удачи и благословения;

Нельзя заниматься финансовыми делами — не рекомендуется заключать сделки, брать кредиты или давать деньги в долг, так как это может повлиять на ваше финансовое благополучие в будущем;

Нельзя проявлять жадность и скупость — этот день связан с милосердием, поэтому жадность и отказ от помощи другим может привлечь в дом беды;

Не рекомендуется начинать новые проекты, заключать сделки или принимать важные решения, так как считается, что удача в этот день может вас покинуть.

"Телеграф" писал ранее, какие церковные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2025 года. Узнайте новые даты.