Сможет ли Данилов прожить на 5 тысяч в месяц? Искусственный интеллект показал интересные расчеты

Средняя зарплата украинца в 2024 году колеблется в пределах 15-20 тысяч гривен

Учитывая обнародованную декларацию Алексея Данилова, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с зарплатой в 5 тысяч в месяц, возникает вопрос: реально ли прожить на эти средства в современных реалиях.

"Телеграф" решил выяснить это и обратился к искусственному интеллекту Grok. По его мнению, жить в 2025 году на 5 тысяч гривен очень и очень сложно.

Отметим, что Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска. Созданный по инициативе самого Маска в ответ на распространение ChatGPT чат-бота от компании OpenAI.

ИИ пишет, что 5 тысяч гривен — достаточно малая сумма для жизни в Украине, учитывая инфляцию, рост цен на продукты, коммунальные услуги и другие базовые потребности. К примеру, средняя зарплата украинца в 2024 году колеблется в пределах 15-20 тысяч гривен, а в 2025 году эта сумма, скорее, вырастет. Но она точно в разы ниже 5 тысяч Данилова.

Какие расходы можно покрыть на 5 тысяч гривен?

Продукты питания. Если в месяц покупать только самое необходимое из продуктов по доступным ценам, то на это можно тратить 2-3 тысяч гривен. Но это без учета каких-либо деликатесов или еды вне дома.

Коммунальные услуги. По данным сети, украинцы в среднем платят за коммуналку 1,5-3 тысяч грн. Но это без учета отопления и со строжайшей экономией воды и света. Однако в Киеве коммуналка дороже.

Транспорт. Заправлять Lexus жены на 5 тысяч зарплаты Данилов не сможет, но пользоваться общественным транспортом — да.иВ месяц на это будет уходить где-то 300-500 гривен.

Другие расходы с такой зарплатой почти не реально покрыть, это касается медикаментов, одежды, бытовых нужд и т.п.

Реально ли прожить на 5 тысяч в месяц?

По мнению ИИ, прожить на эти средства в Украине можно, но это будет скромное существование без развлечений и лишних покупок. А для человека, который занимал высокую должность и получал в год более 1 млн грн, это очень тяжело. Вероятно, Данилов привык к определенному уровню жизни, который, если верить его декларации, нужно будет пересмотреть.

Декларация и реальность

Согласно декларации Данилов за три месяца работы в СНБО в 2024 году получил 608 976 гривен зарплаты, то есть примерно 203 тысяч в месяц. Но после увольнения его доходы значительно упали и составили 43 924 гривны в год, то есть почти 5 тысяч в месяц. Но, учитывая его накопление на счетах и доходы жены, вероятнее всего Данилов не живет именно на 5 тысяч грн. Ведь с его статусом это пока выглядит нереалистичным.

Подытоживая, ИИ говорит, что теоретически прожить на 5 тысяч гривен возможно, но при максимальной экономии, наличии собственного жилья и дополнительных доходов. Однако, учитывая статус Данилова, эти цифры выглядят больше формальностью в декларации, чем реальная картина. Вероятнее всего он имеет дополнительные доходы или ресурсы, которые обеспечивают ему комфортную жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Кировоградской областной государственной администрации (начальник ОГА) Андрей Райкович задекларировал доходов за 2024 год более чем на 51 млн грн.