500% на все: в Сенате США представили законопроект о пошлинах на российские энергоносители

Под ударом окажутся российские нефть, газ, уран и другие энергоносители.

В Сенате США представлен законопроект о масштабных пошлинах против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной. Соавторы законопроекта – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, под документом поставили подписи еще 50 сенаторов – по 25 от обеих партий, Республиканской и Демократической.

Законопроект опубликован на сайте Сената США. Отмечается, что документ предусматривает введение пошлин в размере 500% на все товары из стран, которые покупают российские энергоносители – нефть, газ, уран, уголь и другие.

"Главенствующая точка зрения в Сенате заключается в том, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и быть сдержанными в будущем. Мы получили преимущественную поддержку обеих партий по вопросу о первичных и вторичных санкциях против России, требующих установления пошлин для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты", – говорится в документе.

Если этот законопроект будет принят, государства, покупающие российские энергоносители – прежде всего Китай и Индия – могут оказаться в очень затруднительном положении в случае, если продолжат покупать нефть и газ из России. Ударит новый закон и по другим государствам, которые полагаются на поставки энергоносителей из РФ. Таможенные пошлины в размере 500% означают уничтожение торговли, поэтому вряд ли покупатели российских энергоресурсов будут рисковать торговыми отношениями с США ради поставок из России.

Однако когда именно этот законопроект будет принят, и выставят ли его на голосование вообще неизвестно – в документе отмечается, что тарифные ограничения, как таковые, уже готовы и могут быть применены, поскольку "получат преимущественную поддержку обеих партий, если их вынесут на голосование в Сенат и Палату представителей".

Напомним, ранее Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не хочет вводить новые санкции против России, но сделает это, если Владимир Путин "не справится со своей работой". Он также снова озвучил ложную цифру о якобы 350 млрд долларов военной помощи Украине, резко критиковал курс Киева на вступление в НАТО и намекнул, что Украина должна уступить для достижения мира.

Между тем, американские экономисты считают, что Трамп пока не способен заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине на приемлемых для Киева условиях. Говоря языком самого Трампа, у Белого дома "нет карт" и ему срочно нужен способ "улучшить руку США". Такой способ существует: он либо поможет прекратить войну, либо поможет США получить много денег, отмечают они. Трампу предложили простой и выгодный план, как прекратить войну в Украине.