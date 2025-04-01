Санта-Барбара у аистов продолжается. Вернется ли Грицько к Одарке, которая ему изменила (видео)

Одарка уже снесла яйцо. Об особенностях жизни новоиспеченной пары рассказал ученый, который наблюдает за аистами

Поздно вечером 31 марта, ровно через неделю после первого спаривания, экс-подруга звездного аиста Грицька Одарка , которая теперь живет с его "преемником" Грициком, снесла яйцо. Благодаря видеонаблюдению за гнездовой жизнью птиц миф о верности аистов развенчан.

Были самой плодовитой парой в парке

Стрим на YouTube канале под названием " Лелека Грицько " пользуется большой популярностью. За знаменитыми аистами, живущими в селе Леляки под Пирятином на Полтавщине, следят уже более 50 тысяч человек из разных стран. Благодаря круглосуточной видеотрансляции из гнезда поклонники этой пары не отводят глаз от экранов своих гаджетов ни днем, ни ночью. Особое оживление в чате наблюдалось к вечеру понедельника, 31 марта. Его завсегдатаи знают, что первое яйцо самка откладывает через неделю после первого спаривания. Поэтому его появления ждали с неподдельным трепетом.

Отмечали, что Одарку будто что-то мучает, поэтому она ведет себя беспокойно, расхаживая туда-сюда по гнезду. В конце концов около 22:30 аистиха присела, и вскоре под ней особо внимательные зрители заметили яйцо. "Молодец Грицик!" — чат запестрел словами поддержки в адрес молодого отца.

Появление первого яйца. Как это было

Но эйфория у зрителей по этому поводу длилась недолго. Ведь аисты, "обцеловав" клювами плод своей любви, не спешили обогревать его теплом своих тел. А на улице тем временем шел дождь, и температура держалась +9. "Грицик, садись на яйцо!" — умоляли одни. "Они родители, им виднее, как лучше и когда садиться", — не соглашались другие с этим предложением. "Для яиц такая температура не страшна. Первое яйцо птицы держат в холоде, чтобы малыш рос медленнее. Да и второе не слишком сильно грели раньше," — объясняли знатоки жизни аистов.

Грицик уже принялся греть яйцо

Конечно, началась дискуссия о том, сколько яиц может отложить в этом году Одарка, учитывая гиперсексуальность ее молодого "мужа".

— Сексуальность самца здесь ни при чем, — говорит доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло. — Количество отложенных яиц напрямую зависит от физического здоровья самки. Если во время зимовки в Африке она хорошо питалась и набрала достаточное количество питательных веществ, то яиц может быть больше.

Но период спаривания длится примерно неделю, а у самки есть только один яйцевод, поэтому она способна откладывать яйца через день. Однако самец должен обеспечивать ее сперматозоидами каждый день, чтобы они могли проникнуть в желток в начале яйцепровода и произошло оплодотворение.

— Грицько и Одарка были самой плодовитой парой в парке "Пирятинский"?

— Да. Дважды — в 2021 и в 2023 годах — они ставили на крыло по пять аистов, а в 2022-м — четверых. Хотя обычно успешные аистиные пары имеют по два-три малыша. ​​​

Как мы уже писали, ученый "назначил" семью аистов объектом круглосуточного исследования ради науки только потому, что сам живет через дорогу с ней и это экономило средства на прокладку кабеля в его дом.

Анатолий Подобайло

В новом стрим-сезоне "Телеграф" попросил Анатолия Подобайло рассказать об особенностях жизни новоиспеченной пары, о том, возможны ли измены в аистиных семьях и почему в родные края эти птицы добираются отдельно.

Могут хоть неделю сидеть на берегу моря, ожидая попутного ветра

— Анатолий Витальевич, подписчики канала обратили внимание на то, что Одарка, которую сначала приняли за Грицька, выглядела уставшей и после возвращения почти целый день сидела. Можете сказать, сколько она добиралась из Южной Африки в Леляки?

— В целом миграция аистов длится месяц-полтора, а то и два. Это крупные птицы с размахом крыльев до двух метров, поэтому они не машут ими в полете, а приспосабливаются под потоки ветра. Они могут целую неделю сидеть на берегу моря, ожидая попутного ветра. Могут за сутки пролететь 300—500 километров, а могут всего полторы-две сотни и снова ждать подходящей погоды. Собственно, этим объясняются разные сроки возвращения аистов в наши края.

Скажем, в этом году Грицика — молодого "мужа" Одарки — установленная на гнезде видеокамера зафиксировала 20 марта. Сама же она вернулась на два дня позже его, хотя и несколько раньше обычного.

Одарку сначала приняли за Грицька. Грицика можно узнать по более тонким ногам

Позднее всего в Полтавскую область эти грациозные птицы прилетают в середине апреля. Теоретически, Грицько еще может прибиться к своему гнезду, но с каждым днем эта надежда тает, особенно учитывая, что в предыдущие три года он возвращался 19—21 марта.

— По каким признакам можно утверждать, что парой Одарке стала молодая птица?

— Ну хотя бы по тому, что в первый раз он пытался спариваться… не с той стороны. С каждым новым подходом к самке приобретал опыт.

Кроме того, поселившись в гнезде, первое время Грицик, в отличие от своего предшественника, не приступал к работе. Как только участники чата не обзывали его из-за этого: и лентяй, и соня, и маленький увалень… Но Одарка довольно быстро научила молодого аиста убирать и ремонтировать гнездо, показывая ему, как укладывать новые веточки, как мостить сено…

— А то, что "приемыш Одарченко", как еще называли молодого аиста зрители стрима, преимущественно стоял или сидел в гнезде в то время, как Одарка летала за строительным материалом, также признак его неопытности?

— Я читал ироничные сообщения по этому поводу: "Такую кралю и дом отхватил, а теперь радуется и стережет", "Такое ощущение что Гриць боится гнездо оставить, чтобы не захватили, стережет добро". На самом деле у птиц так принято: пока дети не подрастут, кто-то один остается стеречь гнездо, чтобы в нем не появились чужаки.

— Люди все-таки сошлись на имени Гриць…

— Звучали разные предложения: Гриня, Грицько-ІІ, Грицько, Грицько Грицькович, Грицько junior (младший)… В любом случае отходить от имени Грицько люди не хотели.

— Интересно, кто первый дал аисту это имя? И кто назвал его "жену" Одаркой?

— Грицьком звали кота моей бабушки. Кстати, был очень вредный. Поэтому я так назвал аиста, который поселился на столбе через дорогу от моей хаты в Леляках. Не в последнюю очередь потому, что, по народному поверью, в аистов превращаются души умерших.

Имя Одарка выбрали участники чата методом голосования.

— Один из самых болезненных вопросов: что могло произойти с многолетним хозяином гнезда? Мог ли он найти другую подругу и улететь с ней?

— Это маловероятно. По данным орнитологов, аисты даже вне своего гнезда друг друга не узнают. У моногамных птиц организм так устроен, что половые железы включаются только в период оплодотворения, примерно на неделю. После этого птицы теряют морфологические признаки, чем и объясняется то, что в Африке они не выводят малышей. Так что в "эмиграции" Грицько с Одаркой не были парой.

И еще очень важно то, что аисты очень привязаны к родным гнездам, в которые они вкладывают очень много труда. Достаточно сказать, что их гнезда за десяток лет могут весить более тонны. А строительный материал – это только веточки, стебли растений, сено, листочки…

Поэтому, как ни прискорбно, невозвращение Грицка имеет серьезное основание.

— Погиб?

— Вообще, у диких птиц очень много врагов. И такого понятия, как естественная смерть по отношению к ним не существует. Если самка гибнет, самец принимает другую. И наоборот. Не следует воспринимать это как трагедию. У дикой природы свои законы.

Но имеют ли право люди осуждать Одарку и Грицика? Молодой аист ничем не провинился. Вернувшись из далекой Африки, эта птица встретила в Леляках, где, возможно, когда-то и сама родилась (этого никто не знает), Одарку, которая приняла его для продолжения аистиного рода.

Грицик и Одарка

Она действительно не могла долго ждать своего постоянного партнера, ведь задержка с откладыванием яиц повлияла бы на полноценное физическое созревание птенцов до отлета в теплые края.

Точно могу сказать: в новом гнездовом сезоне многое будет происходить по-другому.

Бузьки питаются не столько лягушками…

— Анатолий Витальевич, что нового узнали ученые за время наблюдений за аистами в Леляках?

— Сенсационных открытий мы не сделали. Студенты под моим руководством ведут преимущественно лабораторную работу: фиксируют время прилетов и отлетов птиц, количество выведенных ими детенышей… А наш парк, кстати, занимает 12 тысяч гектаров, в нем 85 аистиных гнезд.

Одним из важных факторов успешного развития популяции белых аистов является сенокошение на лугах вокруг Леляков. Коровы получают сено с природных лугов национального парка, а аисты имеют удобные кормовые угодья для сбора пищи своим птенцам.

На поиски еды эти птицы вылетают, как только начинает сереть. Длинные летние дни они максимально используют для того, чтобы обеспечить малышей полноценным питанием, чтобы они быстрее выросли.

Среди украинцев живуч стереотип, что аисты едят преимущественно лягушек. Так вот, благодаря нашим наблюдениям он разрушен. Лягушки составляют не более 10 процентов в рационе аистов. Остальное — червяки, пиявки, насекомые… Для орнитологов, конечно, это не удивительно, а вот другим, думаю, это интересно узнать.

— Родители приносят воду детям в клювах?

— В жару иногда приносят воду, но не в клювах, а в пищеводе, так же, как и еду. А в самые жаркие дни взрослые птицы спасают свое потомство от перегрева, расправляя над ними крылья, как зонтик.

— Последние три выводка аистят вы кольцевали с целью установить миграционные пути аистов с Правобережья. Удалось ли обнаружить где-то их следы?

— Пока никаких сведений нет. Нам не поступало информации, чтобы кто-то сфотографировал аистов с установленными нами номерами колец. Мы передали в Европейское орнитологическое общество генетический материал каждого из птенцов, но он еще не проработан. Дело в том, что туда сходится подобная информация из всех гнезд, за которыми ведутся наблюдения, и на то, чтобы ее централизованно обработать, нужно много времени. А делать индивидуальный генетический анализ очень дорого.

Как только какая-нибудь информация появится, мы обязательно поделимся ею.

Знак с неба и вера в победу

— В 2022 году, когда вы только запустили стрим, к вам были вопросы от военных и СБУ, и вам пришлось его прекратить…

— Это были требования безопасности — на видео могло попасть то, чего не должны видеть наши враги. Мы заблюрили небо, и в кадре, кроме гнезда, видно только сельскую дорогу, ведущую в тупик и не имеющую стратегического значения. Прямая трансляция продолжается от прилета аистов (включаем камеру за несколько дней до ожидаемого события) и вплоть до их отлета. Уже есть бесперебойное электрическое питание, поэтому стрим выключается только в случае сбоя в интернете.

— Как реагируют птицы на звуки войны: сирены, "шахеды", взрывы?

— Особого вреда птицам, которые эволюционировали на протяжении сотен, а то и тысяч лет рядом с человеком, они не наносят. К счастью, эти звуки раздаются у нас не слишком интенсивно. Хотя война ощущается и в Леляках. В пределах Национального парка фиксировались падения "шахедов", были возгорания растительности. Благо, пожары вовремя локализовали, поэтому обошлось без значнительного ущерба. В самом селе однажды беспилотник упал…

— Вы лично любите наблюдать за аистами через экран монитора или возле столба, на котором свито гнездо?

— Конечно, через экран, потому что это гораздо удобнее. Иначе зачем мы тогда устанавливали камеры, прокладывали кабели, монтировали аппаратуру? Это достаточно дорогое удовольствие.

Если есть свободные пара минут, то могу посмотреть на аистов "вживую". Но много ли там можно снизу увидеть?

Ранее, пока еще не было видеофиксации, студенты во время летних экспедиций начинали наблюдение с биноклями в четыре утра, как только у аистов начинался "рабочий день". Дежурили по часу около гнезда, фиксировали все, что происходит в аистиной семье. Теперь наблюдения и более простые, и более полные, и к ним можно вернуться в любой момент. Да и для обычных людей, любителей живой природы, своеобразное развлечение.

— Кстати, ваша землячка журналистка Ольга Герасимьюк, родом из Пирятина, написала в Фейсбуке пост по случаю возвращения Грицька (на самом деле Одарки). И вспомнила историю ребенка, которую ей рассказала писательница Екатерина Егорушкина. Мальчик, сидевший в погребе вместе с односельчанами, прячась от оккупантов, смотрел в телефоне стрим из гнезда и говорил, что это почему-то помогало ему не сойти с ума… "Грицько наш — это не что-нибудь! Это знак с неба! Посланник надежды! Он возвращается каждый год в Украину. И пока так есть, есть Вера в Победу", — подытожила журналистка.

— От многих слышал, что Грицько и Одарка помогают морально в эти трудные времена. Их наделяют человеческими чертами и ведут в чате с ними беседы.

— Стрим из аистиного гнезда в Леляках, как можно понять из обсуждения в чате, не единственный. Вон в Одесской области ждут Степана, а в селе Люблево-Гданьском (Польша) — Войтека и Инку.

— Это любительские развлекательные видео, которые не преследуют цель научных исследований.

— Что для вас значит возвращение аистов?

— Обновление природного цикла.

Скриншоты, видео — Национальный природный парк "Пирятинский"