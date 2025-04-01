Названа дата новой встречи "Рамштайн": она будет необычной

Новая встреча пройдет в апреле

Следующее заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" пройдет в конце следующей недели. Впервые там будет сразу два председателя — Великобритания и Германия.

Об этом сообщили "Телеграфу" в пресс-команде немецкой делегации НАТО. Место встречи тоже будет не совсем стандартным.

"11 апреля Великобритания и Германия соберут Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", — сказано в сообщении.

Как известно, первая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла в апреле 2022 года на американской военной базе "Рамштайн" в Германии, из-за которой этот формат получил своё название. Всего в этих переговорах участвовало более 50 стран, включая членов НАТО, но не ограничиваясь ими.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США формат переговоров несколько изменился, поскольку Вашингтон теперь пытается сблизиться с Россией в ущерб отношениям с традиционными союзниками. Поэтому теперь больше лидерства в проведении встреч берут на себя европейские страны.

Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" состоялась под руководством Лондона 12 февраля. Как и в этом случае, она проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.