Право на субсидию: как узнать, что вы можете получить помощь
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Таких домохозяйств — более 50 тысяч
Субсидии в Украине в мае назначаются на неотапливаемый период, который продлится до конца сентября. Большинство субсидий будет переназначено автоматически, однако части получателей нужно подать новые заявление и декларацию.
Также есть более 50 тысяч семей, которые, имея право на помощь, ее не получают. Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.
Для того чтобы узнать, может ли ваше домохозяйство получать субсидию, нужно проверить сообщения в электронном кабинете на веб портале ПФУ. Потенциальным получателям жилищной субсидии направили сообщение, где проинформировали о возможной выплате.
Чтобы проверить наличие сообщения, нужно:
- Зайти на веб портал ПФУ по ссылке portal.pfu.gov.ua,
- Щелкните "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или ID.GOV.UA,
- На левой панели найти раздел "Мои сообщения"
- В разделе выберите вкладку "Индивидуальные сообщения".
Если вы потенциальный получатель государственной помощи для оплаты коммунальных услуг, то в этой вкладке будет сообщение от Пенсионного фонда Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы нужны для получения субсидии. Для некоторых категорий получателей требуются дополнительные данные.