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Право на субсидию: как узнать, что вы можете получить помощь

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На субсидию могут претендовать не только пенсионеры
На субсидию могут претендовать не только пенсионеры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Таких домохозяйств — более 50 тысяч

Субсидии в Украине в мае назначаются на неотапливаемый период, который продлится до конца сентября. Большинство субсидий будет переназначено автоматически, однако части получателей нужно подать новые заявление и декларацию.

Также есть более 50 тысяч семей, которые, имея право на помощь, ее не получают. Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Для того чтобы узнать, может ли ваше домохозяйство получать субсидию, нужно проверить сообщения в электронном кабинете на веб портале ПФУ. Потенциальным получателям жилищной субсидии направили сообщение, где проинформировали о возможной выплате.

Чтобы проверить наличие сообщения, нужно:

  • Зайти на веб портал ПФУ по ссылке portal.pfu.gov.ua,
  • Щелкните "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или ID.GOV.UA,
  • На левой панели найти раздел "Мои сообщения"
  • В разделе выберите вкладку "Индивидуальные сообщения".

Если вы потенциальный получатель государственной помощи для оплаты коммунальных услуг, то в этой вкладке будет сообщение от Пенсионного фонда Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы нужны для получения субсидии. Для некоторых категорий получателей требуются дополнительные данные.

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