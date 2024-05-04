Право на субсидию: как узнать, что вы можете получить помощь

Таких домохозяйств — более 50 тысяч

Субсидии в Украине в мае назначаются на неотапливаемый период, который продлится до конца сентября. Большинство субсидий будет переназначено автоматически, однако части получателей нужно подать новые заявление и декларацию.

Также есть более 50 тысяч семей, которые, имея право на помощь, ее не получают. Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Для того чтобы узнать, может ли ваше домохозяйство получать субсидию, нужно проверить сообщения в электронном кабинете на веб портале ПФУ. Потенциальным получателям жилищной субсидии направили сообщение, где проинформировали о возможной выплате.

Чтобы проверить наличие сообщения, нужно:

Зайти на веб портал ПФУ по ссылке portal.pfu.gov.ua,

Щелкните "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или ID.GOV.UA,

На левой панели найти раздел "Мои сообщения"

В разделе выберите вкладку "Индивидуальные сообщения".

Если вы потенциальный получатель государственной помощи для оплаты коммунальных услуг, то в этой вкладке будет сообщение от Пенсионного фонда Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы нужны для получения субсидии. Для некоторых категорий получателей требуются дополнительные данные.