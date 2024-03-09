Уникальная встреча: украинские полярники впервые увидели и сфотографировали редкостного кита (фото)

Он по длине может быть 26 метров, а весом — 75 тонн.

Впервые украинским полярникам со станции "Академик Вернадский" удалось задокументировать встречу со вторым по величине в мире китом. Называется он финвалом.

Длина кита может достигать 26 метров, а вес – 75 тонн. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Один из самых больших китов в мире посетил акваторию вблизи нашей станции "Академик Вернадский"! Речь идет о финвалах, задокументированная встреча с которым состоялась впервые за все годы украинских исследований Антарктики", — говорится в сообщении.

Фото кита

Фото кита

Отмечается, что встреча произошла 6 марта в проливе Пенола вблизи Аргентинских островов — именно в эту группу входит о. Галиндез, где находится станция "Академик Вернадский".

"Хотя наблюдение продолжалось считанные минуты, но нашим полярникам удалось поработать с животным. Биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко успел сфотографировать великана, а также отобрать образцы кожи и жира от него", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшие лабораторные исследования помогут выяснить пол кита, узнать больше о его состоянии и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике.

По данным ученых, во время китобойного промысла в прошлом веке финвалы были практически истреблены в водах близ Антарктиды. Однако в последние годы их популяция интенсивно восстанавливается, и они возвращаются туда, где жили раньше.

"В настоящее время эти киты регулярно встречаются на севере Антарктического полуострова и в проливе Дрейка. Можем ожидать, что вскоре регистрации финвалов станут регулярными и вблизи нашей станции", — добавляют исследователи и благодарят информацию биологии НАНЦ Оксане Савенко, а за фото — Вадиму Ткаченко.

Ранее "Телеграф" писал, что во время морского выезда полярники стали свидетелями того, как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге и сняли этот момент.