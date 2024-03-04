Украинские полярники встретили у станции "Академик Вернадский" неожиданных гостей (видео)

Хотя сначала задачей ученых было просто сосчитать пингвинов

Достаточно редкую для этих краев находку удалось обнаружить украинским полярникам у станции "Академик Вернадский". Отмечается, что первоочередной задачей одного из ученых было просто пересчитать пингвинов, но все было гораздо интереснее.

Что удалось обнаружить ученым

По информации Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook, биолог 28 УАЭ Тарас Перетятко шел по важному делу — считать пингвинов и снимать данные с логеров. И случайно наткнулся на морских слонов.

Украинские ученые отмечают, что морских слонов в этой местности можно увидеть крайне редко. На видео, которое выложили в НАНЦ, можно увидеть морских слонов, лежащих в окружении многочисленных пингвинов. Отмечают, что это две молодые самки.

Как пояснили в НАНЦ, морские слоны в большинстве своем живут на островах Субантарктики. На остров Галиндез, где находится украинская станция, они иногда заплывают для отдыха.

Добавим, антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на острове Галиндез. Раньше она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 станцию передали Украине и переименовали. На станции проводят научные исследования по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

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