Май все же капризный: какой будет погода в начале недели в крупнейших городах Украины

"Телеграф" рассказывает, в каких областях будут осадки

В Украине в понедельник, 6 мая, облачно с прояснениями, в некоторых областях ожидается дождь. Температура воздуха будет достигать +20…+25 градусов тепла.

Небо будет преимущественно покрыто облаками, но иногда возможны прояснения. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве и области 6 мая

В Киеве и области в течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, а днем возможен кратковременный дождь, иногда с грозами. Ветер будет юго-западным со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с в некоторых районах.

Температура ночью будет колебаться в пределах +8...+13, а днем +20...+25 тепла. В Киеве температура ночью составит +10…+12, днем +22…+24 градуса тепла.

Погода в Киеве 6 мая

Погода в Харькове и области 6 мая

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Харьковской области: ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла. Температура воздуха в Харькове: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.

Погода в Харькове 6 мая

Погода в Одессе и области 6 мая

Погода в Одессе завтра, 6 мая, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +22 днем и +11 ночью. Морская вода — +5 ... +10. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Что касается погоды в Одесской области, то синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура ночью +7…+12, днем +18…+23, местами до +23 градусов тепла. На автодорогах области видимость добра.

Погода в Одессе 6 мая

Погода во Львове и области 6 мая

Во Львове будет облачно с прояснениями, в течение дня будет идти дождь. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, в горах кое-где 1-6 тепла; днем 21-26 тепла.

На Львовщине облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные грозовые дожди прогнозируются преимущественно по всей территории области, местами с градом. Ветер юго-западный, днем местами порывы, во время гроз шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, в горах кое-где 1-6 тепла; днем 22-26 тепла.

Погода во Львове 6 мая

Погода в Днепре и области 6 мая.

По данным сайта Sinoptik, утро в Днепре ожидается ясным. А вот днем и вечером, как пишут синоптики, небо будет укрываться за облаками. Без осадков. Температура воздуха ночью от +13 до +12 градусов тепла. Днем от +16 до +24 градусов тепла.

По данным Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, синоптики предупреждают, что 6-7 мая по территории Днепропетровской области удержится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Погода в Днепре 6 мая

Ранее "Телеграф" писал, как правильно высадить георгины, чтобы они не ломались.