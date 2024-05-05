Травень все ж примхливий: якою буде погода на початку тижня у найбільших містах України

"Телеграф" розповідає, в яких областях будуть опади

В Україні у понеділок, 6 травня, очікується хмарна з проясненнями погода, в деяких областях очікується дощ. Температура повітря сягатиме +20…+25 градусів тепла.

Небо буде переважно вкрите хмарами, але час від часу можливі прояснення. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві та області 6 травня

У Києві та області протягом дня буде хмарно з можливими проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, а вдень можливий помірний короткочасний дощ, іноді з грозами. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-18 м/с в деяких районах.

Температура вночі коливатиметься у межах +8…+13, а вдень +20…+25 тепла. У Києві температура вночі становитиме +10…+12, вдень +22…+24 градусів тепла.

Погода в Києві 6 травня

Погода в Харкові та області 6 травня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Харківській області: вночі 7-12 тепла, вдень 20-25 тепла. Температура повітря у Харкові: вночі 9-11 тепла, вдень 22-24 градусів тепла.

Погода в Харкові 6 травня

Погода в Одесі та області 6 травня

Погода в Одесі завтра, 6 травня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +22 вдень і +11 вночі. Морська вода — +5…+10. Вітер — північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Щодо погоди в Одеській області, то синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 6-11 м/с. Температура вночі +7…+12, вдень +18…+23, місцями до +23 градусів тепла. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одесі 6 травня

Погода у Львові та області 6 травня

У Львові буде хмарно з проясненням, протягом дня дощитиме. Температура повітря вночі 8-13 тепла, в горах подекуди 1-6 тепла; вдень 21-26 тепла.

На Львівщині хмарно з проясненням. Вночі подекуди невеликий дощ, вдень короткочасні грозові дощі прогнозуються переважно по всій території області, місцями з градом. Вітер південно-західний, вдень подекуди пориви, під час гроз шквали 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 8-13 тепла, в горах подекуди 1-6 тепла; вдень 22-26 тепла.

Погода у Львові 6 травня

Погода в Дніпрі та області 6 травня

За даними сайту Sinoptik, ранок у Дніпрі очікується ясний. А ось вдень та ввечері, як пишуть синоптики, небо буде ховатися за хмарами. Без опадів. Температура повітря вночі від +13 до +12 градусів тепла. Вдень від +16 до +24 градусів тепла.

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, синоптики попереджають, що 6-7 травня по території Дніпропетровській області утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Погода в Дніпрі 6 травня

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