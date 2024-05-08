Змагун, учасник змагань? Мовознавець розповів, як правильно сказати це українською

У словниках є кілька варіантів, але Пономарів назвав один вірний

Українська мова — неймовірно багата і багатогранна, але через те, що багато російськомовних різко перейшли на українську, стало багато помилок і випадків кальки з російської. Наприклад, не кожен знає, як правильно назвати людину, яка бере участь у змаганнях.

Про це розповів відомий український мовознавець, доктор філологічних наук Олександр Пономарів.

За його словами, правильно говорити не "учасник змагань" і навіть не "змагун", а "змагальник".

Цікаво, що в сучасних словниках української мови однаково часто зустрічаються як слово "змагун", так і "змагальник" , вони вважаються синонімами.

Ось кілька прикладів, як слово "змагальник" використовується в реченні:

Він вийшов до дружини, яка почала варити обід, .. розкидавши багаття. Всі четверо сьогоднішні змагальники ворожили над одним котлом.

Коли чоловіки надумали бігати наввипередки, стрибати через канаву, то троє мислителів показали себе найщирішими змагальниками у мужніх вправах.

Колгоспи-змагальники взяли виробничо-громадське шефство над відсталішими артілями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові означає слово "дівка" і чому воно зовсім не образливе, як "девка" у російській мові.