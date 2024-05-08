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Змагун, учасник змагань? Мовознавець розповів, як правильно сказати це українською

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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А ви знаєте, як правильно назвати учасника змагань українською?
А ви знаєте, як правильно назвати учасника змагань українською?. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У словниках є кілька варіантів, але Пономарів назвав один вірний

Українська мова — неймовірно багата і багатогранна, але через те, що багато російськомовних різко перейшли на українську, стало багато помилок і випадків кальки з російської. Наприклад, не кожен знає, як правильно назвати людину, яка бере участь у змаганнях.

Про це розповів відомий український мовознавець, доктор філологічних наук Олександр Пономарів.

За його словами, правильно говорити не "учасник змагань" і навіть не "змагун", а "змагальник".

Цікаво, що в сучасних словниках української мови однаково часто зустрічаються як слово "змагун", так і "змагальник", вони вважаються синонімами.

Ось кілька прикладів, як слово "змагальник" використовується в реченні:

  • Він вийшов до дружини, яка почала варити обід, .. розкидавши багаття. Всі четверо сьогоднішні змагальники ворожили над одним котлом.
  • Коли чоловіки надумали бігати наввипередки, стрибати через канаву, то троє мислителів показали себе найщирішими змагальниками у мужніх вправах.
  • Колгоспи-змагальники взяли виробничо-громадське шефство над відсталішими артілями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові означає слово "дівка" і чому воно зовсім не образливе, як "девка" у російській мові.

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#Українська мова #Змагання