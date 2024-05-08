Украинские беженцы в Австрии: как добраться, зарегистрироваться и получить жилье

Наши сограждане делятся опытом того, как они обосновались в Альпийской республике

Роскошные горнолыжные курорты, озера с хрустальной водой, тирольское пение, сказочные города – Австрия всегда была лакшери-страной, местом для финансово состоятельных людей. Как она встретила украинских беженцев, выезжавших в начале войны без средств и вещей? На какие условия и работу здесь можно рассчитывать сегодня? Можно ли взять с собой кота и чем это чревато? И почему в этом году очень многие украинские мигранты со стажем пытаются переехать из других европейских стран именно сюда?

Выплаты в 200-250 евро в месяц – ничто для европейской страны, это не может быть мотивацией. В Австрии этого условно хватает на продукты и средства гигиены. Однако эта страна приняла решение, которое в 2025 году кардинально изменит жизнь украинских беженцев.

"Телеграф" на условиях анонимности побеседовал с украинцами, получившими убежище в Австрии два года назад и в 2024 году. С оставшимися и вернувшимися буквально через два месяца после эмиграции.

По этическим вопросам имена собеседников изменим – о реалиях жизни люди более искренне готовы рассказывать именно так. Здесь будет очень много субъективного восприятия и опыта. Конкретных людей — с детьми и без, пожилого возраста и молодых, и даже тех, кто рискнул отправиться за границу со своими "хвостиками".

Дорога в Австрию из Украины.

"Моя знакомая получила убежище в Австрии. Поэтому, когда я поняла, что больше "не вывожу", рассматривала только эту страну", – говорит Елена. Она уехала из Украины в декабре 2023 года. Ситуацию отягчал тот факт, что у женщины было с собой два кота и всего 100 евро на жизнь, поэтому она боялась – примут ли ее в общежитие для беженцев и поселят ли с животными? Однако оказалось, что Австрия очень френдли к домашним животным — собакам и котам точно. Хотя арендовать жилье с домашними питомцами сложнее.

Первый шаг квеста по получению убежища в Австрии – доехать. Страна находится в центре Европы, путь сюда проходит через другие территории. Так что удовольствие не из дешевых: стоимость билета на маршрутку Львов-Вена – от 70 до 100 евро. Есть прямой поезд "Киев — Вена", но в декабре 2023 года, по словам Елены, оперативно приобрести билеты на него было практически невозможно. Сейчас "Укрзалізниця" создала возможность приобрести билеты в приложении, но ажиотаж и спрос на этом направлении, как раньше, превышает предложение.

К примеру, семья Нины и Дмитрия уехала в первые месяцы войны за границу вместе с шестью детьми. Через полгода решили вернуться домой. Но дети постарше начали учиться в Австрии, им нравилось и отказываться от перспективы вступить в австрийский вуз, они не хотели. Так что семья живет на две страны, выходят туда — сюда: каждую неделю 2 дня — в Вене со старшими детьми, другое время — в Украине, с младшими и семейным бизнесом. И они такие не одни.

Столица Австрии – Вена – прекрасна. Украинцев селят в распределительный центр на краю города, однако никто не мешает днем передвигаться по городу. Главное – возвращаться на ночь

За перевозку животных в маршрутке или автобусе и даже если вы едете с попутчиками, придется доплатить. Самый дешевый вариант – 50 евро за еще одно место, где будет стоять переноска с котиком или собачкой. У некоторых перевозчиков цена билета для животных равна стоимости билета для человека. Кстати, во время поездки по Австрии проезд в поездах или автобусах большого государственного ÖBB с котом или небольшой собачкой бесплатные. Четвероногий получит кучу внимания и комплиментов: австрийцы устали от беженцев, но наличие у вас переноски с котом растопит самое холодное сердце.

Уезжать с животными нелегко. Но это возможно — доказано украинскими беженцами в Австрии

Ехать в Вену из Киева дороже и физически может быть сложнее — по итогам почти сутки в автобусе. А то и больше. Из Львова, если повезет, можно доехать через 12 часов. Билет на поезд Киев-Львов – от 250 гривен. Билет для кота в переноске вроде можно не покупать, – так вам скажут на вокзале. Но при посадке в поезд могут проверить, есть ли он. Так что на всякий случай лучше купить .Он стоит около 30 гривен.

Елене повезло, ее подвезли к самой двери распределительного центра для украинских беженцев по ул. Schlossberggasse 8. Он работает 24 часа в сутки – здесь всегда есть дежурные работники и отсутствует комендантский час.

Некоторые центры уже не принимают беженцев, как и некоторые земли – например, Тироль. Поэтому Вена – центр спасения, но стоит перед выездом, все-таки, уточнять наличие мест.

Распределительный центр

Языкового барьера не бойтесь: на ресепшен в центрах приема беженцев в Вене и других городах Австрии работают украино- и русскоязычные специалисты родом из стран СНГ.

С русским языком придется смириться, если вы не говорите по-английски или по-немецки. Кстати, человек хотя бы с минимальным английским в Австрии не пропадет. По-английски лучше или хуже здесь говорят все госслужащие, многие из предпринимателей и просто австрийцы, к которым вы обратитесь на улице.

Здание вдали — распределительный центр, открытый круглосуточно — конечно, пока есть места

Приехать в распределительный центр – шанс получить убежище "малой кровью". Как только вы регистрируетесь здесь, о вас начинают заботиться. Специалисты центра сами договорятся о регистрации в полиции, дадут адрес с картой и бесплатные билеты на метро, направят на флюорографию. Единственное, что требует от беженца — дисциплинированно ходить на все назначенные встречи. Не пошел вовремя в полицию — можешь остаться без права проживать в общежитии и помощи распределительного центра. В целом в Австрии лучше очень четко выполнять все советы и предписания – на каждом этапе жизни и интеграции.

Регистрация в полиции запускает процедуру получения убежища и так называемой BLUE Card, которая предоставляет статус временно перемещенного лица для украинцев в Республике Австрия. Сдали биометрию, отсканировали документы и считайте, что процесс пошел. Больше ничего делать не нужно. Далее вы получаете в распределительном центре направление на проживание, переезжаете, регистрируетесь в местном муниципалитете и за месяц – полтора BLUE Сard приходит вам по почте по адресу регистрации. Некоторым – с почтовой доставкой, как письмо. Некоторым приходится ехать и лично под роспись получать в почтовом отделении.

В распределительном центре кто-то находится несколько дней, кто-то несколько недель. Все зависит от того, как быстро одна из земель Австрии найдет для вас крышу над головой.

Это первый этап, на котором вам потребуются собственные средства, если у вас есть желание выехать в центр Вены, посмотреть на архитектуру или купить что-то особенное из еды. Здесь беженцы не получают выплат, но проживание и приличное трехразовое питание – бесплатные.

Людям выдают бесплатно также чистую постель, предметы гигиены первой необходимости – зубную щетку, пасту, стиральный порошок, подгузники для детей. Дают доступ к стиральным машинам, нужно только записаться и прийти в свое время. Елене нашли даже корм для котиков. А вот наполнитель пришлось искать самостоятельно, по итогу – минус 12 евро.

В центре бесплатно принимает один или два раза в неделю врач общего профиля. Если вы забыли лекарство или заболели, вам, как беженцу, выпишут препарат из перечня покрываемых медицинской страховкой. Вы получаете рецепт, с которым идете в ближайшую аптеку. Там отдаете бумажку – получаете лекарство. Если препарата нет и вам придется доплатить, вас предупредят. Главное — здесь нет обстрелов, чистый воздух, и ощущение, что ты не один на один со своими проблемами.

О распределении на проживание

Через три недели Елене нашли жилье в Верхней Австрии. Это считается престижным, потому что — предгорье Альп, более богатый, чем Нижняя Австрия, туристический регион, еще принимающий беженцев. Но принимает не всех. Например, ромским семьям, из того, что Елена слышала от них в распределительном центре, Верхняя Австрия в поселении отказывала.

Процедура поиска социального жилья проста: в распределительный центр приезжают специалисты, занимающиеся этим вопросом. Они проводят собеседование, на котором важно указать все нюансы: есть ли у вас животные, нужно ли вам быть под наблюдением врачей, или есть ограничения в передвижении — например, больная нога и т.д.

– Раньше можно было выбирать – вам предлагали три варианта на выбор и оплачивали возможность уехать – посмотреть на условия проживания, – рассказывает Анна Петренко, переехавшая в Австрию в феврале 2022 и проживающая в Вене. Сейчас небольшая по размеру Австрия переполнена, и условия изменились: вам предлагают один вариант бесплатного проживания.

Нужно быть готовым отказаться от мечты жить в Вене, хотя еще летом 2023 это было возможно. Получить социальную квартиру или даже место в общежитии в столице Австрии могут те, у кого здесь лечатся тяжелые онкобольные родственники. Чтобы люди могли быть рядом, посещать, заботиться.

Маленькое поселение в Астрии может быть очень маленьким и достаточно удаленным для человека без авто

Пока украинцев очень часто селят в маленьких поселениях. То есть – совсем маленьких, забудьте о том, что город из 20 тысяч жителей – это почти пгт. Маленькие – это 700 – 800 жителей. Австрия – небольшая страна с населением 9 млн человек. Так что 4, 5 тысяч – это приличный город, где есть все: куча магазинов, почта, банк, врачи. Но попасть в такое место с животными, к примеру, практически невозможно. Легче всего людям-одиночкам: их могут подселить в комнату к еще 3-4 человекам в большом городе или где-то вблизи Вены, куда можно потом ездить на работу электричками. Но здесь есть нюанс — как повезет с соседями.

Если вы не соглашаетесь на вариант, предложенный распределительным центром, вам скажут: "Ок, вы всегда можете снять жилье самостоятельно. Удачи".

Аренда жилья – есть нюансы

Но что такое – снимать жилье в Австрии? Будьте готовы заплатить хозяевам жилья арендную плату за 3-4 месяца + залог, так называемый кауцион. Это гарантия того, что если вы что-нибудь повредите, хозяева получат возмещение. В конце аренді кауцион возвращается арендатору в полном объеме — конечно, если претензий к состоянию жилья нет. Поэтому для того, чтобы снять квартиру, нужно иметь на руках не менее 3-4 тыс. евро. А если вы пользуетесь услугами риелтора, готовьте еще пару тысяч. Конечно, если у вас есть время на поиски и знакомства, вы можете "вскочить" в аренду квартиры в Вене за 600-650 евро в месяц с минимальным кауционом в 1000 евро. Но такой вариант нужно тщательно искать в группах в соцсетях, на сайтах, на это нужно время и выдержка. Можно найти вариант подселения в комнату к кому-то — здесь все, как и в Украине.

В Австрии Вена – не самый дорогой рынок аренды жилья. В туристическом Инсбруке (Тироль) стоимость аренды однокомнатной квартиры может составлять и 900 и 1200 евро. При зарплате в те же 1200–1500 евро.

Завтра в 8:30 во второй части материала "Телеграфа" читайте о реалиях проживания в социальном жилье, поисках работы и языковом вопросе.