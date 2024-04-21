Больше негде размещать: в Германии не хотят принимать украинских беженцев

Хоть количество искателей убежища уменьшилось, но их все еще очень много

Немецкие округа жалуются, что из-за наплыва украинских беженцев им больше негде их размещать. Из-за этого районы все чаще не хотят принимать этих людей.

Об этом рассказал президент Немецкой окружной ассоциации Райнхард Загер газете "Neue Osnabrücker Zeitung". По его словам, в городах жалуются, что не способны интегрировать всех беженцев.

"При всей важной солидарности с Украиной мы задаем вопрос, нужно ли приезжать к нам такому количеству людей?", — спросил Загер и подчеркнул, что лишь в Баден-Вюртемберге проживает вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

При этом он предложил ЕС вмешаться и вложиться в программы обеспечения беженцев жильем в западной части Украины или в Польше.

Политик добавил, что число просителей убежища падает, но это не говорит об изменении тенденции.

Он также предложил властям провести масштабные дебаты, чтобы не допустить въезда в страну мигрантов, которым невозможно предоставить убежище, а также призвал усилить пограничный контроль.

Как сообщалось ранее, власти Германии намерены прекратить выплаты социальной помощи для большой группы украинских беженцев. Речь идет о тех людях, которые отказались от трудоустройства.