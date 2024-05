Украинские беженцы в Австрии: проезд по стране, проблемы с детьми и непривычная медицина. Часть ІІІ

Немного страшных, реалистичных и полезных историй о том, как жить в Австрии

О том, что в ЕС у украинских мам забирают детей, слышали все. Здесь после полномасштабного вторжения соцслужбы изъяли из семей более 250 детей. Такую статистику озвучил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Часто причинами вмешательства социальных служб является отсутствие у родителей или опекунов необходимых документов, а также ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В третьей части материала о жизни украинцев в Австрии "Телеграф" поговорил с украинскими беженцами о таких случаях, а также о лечении и стоимости жизни.

Дети

– Если вы мама с ребенком, в Австрии вам точно не дадут пропасть, – говорит Наталья Иваницына. Она приехала в страну сначала на заработки, летом 2021 года. Собирала на ферме овощи, сортировала, выполняла прополку и т.д. Так что когда началось вторжение, куда ехать сомнений не было.

Фермер, у которого она работала летом, помог сразу найти работу — тоже на ферме, но постоянную.

Но так удается не всем. В распределительном центре одна из наших собеседниц застала маму, у которой забрали дочь.

Сделать это могут соцслужбы даже если вы не бьете ребенка, не кричите на него. Конечно, подобные действия категорически запрещены. Забрать ребенка могут даже если вы оставили его наедине, самого, пока решаете свои дела. Даже если вы увезли другого ребенка в инфекционную больницу, а дочери 10 лет, и она в принципе может побыть пару часов в одиночестве.

В Австрии, возможно, вам придется учиться быть родителями по новым правилам

Мама, проживавшая в распределительном центре и пытавшаяся вытребовать, вернуть ребенка, постоянно плакала и повторяла: "Зачем я приехала в эту Австрию!". Ее вторая дочь имеет инвалидность, ее тоже забрали, но потом вернули – девочка плакала и просилась к маме.

Больше женщину беспокоило то, что младшая дочь уже щебечет по-немецки и будто отдаляется от нее.

Но в чужой "монастырь" со своим уставом не ходят. В Германии, например, нельзя наедине оставлять даже собаку.

С адаптацией ребенку помогут. Детей детсадовского возраста отправляют в детсад, школьников — в школу. Это сначала может быть интеграционная группа, в которую ходят дети, приехавшие в Австрию из других стран. Школьникам придется сначала подтянуть язык в интеграционных классах, а затем "прыгнуть" на свой уровень обучения, к сверстникам.

Что касается вузов, то у украинцев есть возможность поступить в вузы на бесплатной основе. Особенно если ребенок одарен. И только при условии, что он знает немецкий на уровне не ниже B1, а лучше – B2. Как это сделать — могут проконсультировать те же социальные службы, закрепленные за украинцами на период адаптации.

Однако если вы ведете себя нормально, никто детей просто так не изымает. Нужно изучить нормы государства, в которое вы приехали, и перестроиться, если нужно.

Проезд по Австрии

В Австрии существуют очень удобные и достаточно дорогие на первых порах проездные – КlimaTicket. Если беженцу приходится ездить на языковые курсы в другой город, он или спустит все выплаты на проезд (за пару недель) или должен выкрутиться и приобрести проездной. И здесь будет немного "весело".

Для австрийцев КlimaTicket – реальный способ сэкономить. Если железнодорожный билет из Линца в Вену на одного человека в одну сторону стоит почти 60 евро, в два — 120, то КлимаТикет, покрывающий всю Австрию, делает это путешествие бесплатным. Как и все остальные. Правда, за это придется заплатить много один раз — около 1200 евро в год.

Проездные могут быть с разными с зонами покрытия:

Вся Австрия – более 1200 евро. Пределы конкретной федеральной земли (Нижняя Австрия, Тироль и т.п.) – около 500 евро.

Где взять сразу 500 евро? Вариант есть. В кассе продаж вам предложат купить билет в рассрочку. Вы платите сразу около 100 евро, далее помесячно часть суммы. Но для этого нужно иметь банковскую карту. Уточняем: австрийскую банковскую карту, оформленную в Австрии. "Пластик" украинской дочери "Райффайзену" подойдет для расчетов, но пополнить карту через местные банкоматы вы не сможете.

В любом случае, приобретение этого билета для человека без сбережений – стресс.

Klima Ticket дает возможность увидеть красоту Австрии

Медицина

"Help! Please, help! She is 73 years old and broke her legs!!!" – на ломаном английском пыталась объяснить австрийской "скорой", что одна из беженок-украинок, скорее всего, сломала ногу, украинка Ольга. Вызов "скорой" для вас бесплатный – с момента подачи документов в полицию еще в первые дни пребывания в распределительном центре (о чем мы рассказывали в первой части материала) у вас есть страховка. В полиции беженцам выдают документ с фото, данными регистрации в отделении и номером страхования.

Так что скорая была бесплатной, проблемой стало объяснить, что произошло. Бабушка вышла подышать свежим воздухом и подскользнулась. К чести местной "скорой", они максимально лояльно отнеслись к НЕнемецкоязычным вызывающим. И приехали буквально через 10 минут.

Что сразу стоит понимать о местной медицине: да, записаться к узкопрофильному врачу сложно, визита можно ждать несколько месяцев. Однако семейные врачи настолько профессиональны, что знают нюансы узкопрофильных болезней, например кардиологических, и могут самостоятельно взять базовые анализы.

– Здесь нельзя купить диплом, они реально учатся, и учатся тяжело, – говорит Ольга, выехавшая к брату в Вену после полномасштабного вторжения, и обращалась и с вопросами здоровья ребенка, и по собственным вопросам к разным врачам за эти два года не раз. К семейному врачу украинцы, по их рассказам, приезжали по необходимости и заходили в порядке живой очереди. То есть базовая помощь семейного доступна. Главное — выяснить часы приема. А вот визит к кардиологу, стоматологу, психиатру как повезет.

Второй момент – больницы есть не везде. Если вы живете в поселении на 700 человек, где нет продуктового, здесь может быть и врача. И придется ехать в соседний большой город, если повезет – в 8-12 километрах (от 7 евро в обе стороны). Если нет, то и дальше.

Бабушку, у которой диагностировали перелом, отправили выздоравливать домой. Наложили гипс, выписали бесплатные лекарства и приказали приехать через неделю. Перелом не нуждался в операции — только в контроле и еженедельном визите в больницу. Больница находилась в другом городе, поэтому каждый понедельник она искала кого-то, кто сможет ее отвезти, это была проблема.

Следует отметить, что за эти два года образовалась категория медицинских беженцев, которые приезжают в Австрию сделать операцию — заменить сустав, например. Или пройти сложное обследование и получить заключение врачей. Хирургические вмешательства по показаниям врача для украинцев, получивших здесь убежище, бесплатны.

— С началом войны я уехала к дочери в Австрию, — рассказывает еще одна беженка из Украины. – Но все время тянуло домой. Когда уже была в Киеве, пришли результаты анализов, сданных в Австрии — онкология. Пошла к нашим врачам, и поняла, что на каждом шагу придется платить и многое. Мне сразу "выставили счет" на 1000 долл. Результат под вопросом. Я подумала и вернулась к дочери, буду проходить лечение там, а дальше увидим. В Австрии со мной буквально носились только потому, что у меня было подозрение на тяжелый диагноз.

Продукты питания и льготы для беженцев

Времена, когда услышав "беженцы из Украины", люди бросались сносить еду, вещи и посуду, прошли. Однако выжить на 200–250 евро в месяц можно. Если у вас семья из двух взрослых и ребенка, это уже около 500 евро, а это уже неплохо для начала. К примеру, сходить с ребенком на 4 часа в аквапарк или бассейн стоит 10 евро на двоих.

— В Вене есть центры "Каритас" и других благотворительных организаций, где можно бесплатно взять вещи для взрослых и детей, но в маленьких городах этого может не быть, — говорит женщина. — Секонд -хенды, в которых я здесь была скорее похожи на магазины, и стоимость вещей у них для меня была слишком высока — 30-40 евро за вещь.

Правда, если есть настоятельная потребность в началах в вещах, кормах для животных, подгузниках и т.д. всегда можно обратиться к сотруднику того же "Каритас" или другой организации, которая вами заботится. И они ищут необходимое.

Настоящее спасение для беженцев — социальные продуктовые магазины. В обычных продуктовых сетях на 10 евро можно купить хлеб (99 центов самый дешевый тостовый, а в среднем – 3-4 евро за хлеб), молоко – 1,5 евро, пачку спагетти за 1,25 евро, килограмм картофеля, пару морковок и килограмм лука – еще 3-4 евро. И десяток яиц за 2,5 евро.

В социальном магазине хлеб будет стоить 50 центов, килограмм муки тоже 50 центов. Условно на 10 евро можно приобрести кучу булочек, хлеб, муку, крупы, йогурты, сыр, сметану, сахар, растительное масло…. Две-три полных сумки еды. А на выходе еще добрать сумку бесплатных продуктов – они лежат на столике у выхода. Сначала покупай что-нибудь, потом можешь брать бесплатно — такие правила. Это магазины, организованные "Красным крестом". Не все австрийцы состоятельны. Так что утром два раза в неделю в социальные магазины могут прийти относительно малоимущие австрийцы. А после обеда – беженцы, получившие статус и оформившие документы в "Красном кресте" – что они не работают, получают помощь от государства, прописаны в этом регионе.

Ограничений на расходование средств нет. Хочешь — покупай продукты на 50 евро или больше. А вот ограничение количества продуктов в одни руки есть. Один десяток яиц на человека, одна бутылка подсолнечного масла. Есть здесь и товары гигиены, мясо, полуфабрикаты. По австрийским меркам это товары, в которых истекает срок годности. Но то, что нельзя употреблять, здесь никогда не продадут.

Почему всем сейчас нужна Австрия?

По данным Евростата, количество украинских беженцев в Австрии уменьшилось до 83,4 тыс. человек по сравнению с более чем 90 тыс. в начале вторжения. Однако в австрийских группах в соцсетях все чаще появляются сообщения: "Как переехать в Австрию". "Дадут ли мне убежище, если до этого я получил его в Польше/Чехии/Германии/Румынии".

"Телеграф" узнал, что манит этих корреспондентов. В настоящее время украинцы получили защиту до марта 2025 года. Австрийцы планируют с 2025 года наконец-то урегулировать механизмы интеграции украинцев – предоставлять им статус беженца или аналог вида на жительство.

Статус беженца – это большие выплаты. Аналог вида на жительство — это право свободно передвигаться, выехать в Украину или другую страну больше, чем на 21 день и вернуться, когда тебе удобно.

Если так случится, вернуть украинских граждан в разрушенное войной государство будет сложнее.

Правда, у украинцев, у которых дома не разрушено жилье, работали по специальности и имели хорошие карьерные перспективы, потихоньку возвращаются. Только за февраль 2024 из Австрии выехали более 1400 украинцев.