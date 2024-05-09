Украинские беженцы в Австрии: Что такое социальное жилье, как найти работу и выучить язык

Наши сограждане делятся опытом того, как им удалось обосноваться в Альпийской республике. Часть вторая

"Телеграф" заинтересовался вопросом, почему украинские беженцы все чаще заинтересованы переехать в Австрию? И исследовал эту тему, откровенно поговорив на условиях анонимности со многими украинцами, выбиравшими в разное время для поиска защиты от войны именно эту страну. В первой части речь шла о том, как доехать, что такое распределительные центры и как облегчить процедуру получения документа, удостоверяющего ваше право жить и работать в Австрии год – BLUE Card.

Социальное жилье

Если денег сразу арендовать жилье в Австрии нет, вам на первое время предложат социальное жилье.

И здесь очень важно помнить, что вы беженец, а не экономический мигрант, приехавший в страну на лучшие условия – такие социальные службы уже четко идентифицируют.

В распределительном центре направления в социальное жилье ждут от нескольких дней до нескольких недель. После собеседования соцслужбы запрашивают определенный регион – чаще всего сейчас — Верхнюю или Нижнюю Австрию, — и ждут ответа. Если семья большая, есть животные и т.д. — ожидать можно довольно долго. Однако нашей собеседнице Елене повезло – она получила направление через полторы недели. Ее с котами согласились принять в небольшом поселении в Верхней Австрии.

Мечта о социальной крыше над головой в Австрии может выглядеть так – маленькое поселение или даже частная территория, ферма и т.д. Вы же убегаете от войны, будьте благодарны за помощь

Если человек приехал один, без животных, ему могут предложить общежитие для беженцев, где в комнатах проживает по 4-6 человек. Если это семья из 2-4 человек, есть шанс получить отдельную комнату, и это сегодня в стране, переполненной беженцами, очень хорошо. Быть в социальном жилье, если вы на него согласились, обязательно как минимум – до получения удостоверения о предоставлении убежища – BLUE Card. Документ придет по адресу регистрации.

Размер выплат и условия проживания могут отличаться – 200 -260 евро на взрослого. Худший вариант – когда вас на руки выдают 40 евро, зато организованно кормят. Если у вас диета, вы не воспринимаете ряд продуктов и не любите питаться в общепите — это может быть проблемой. Большинство беженцев стремятся получать на руки всю сумму и питаться самостоятельно.

Что касается условий… Одну многодетную семью направили в поселок высоко в Альпах, где зимой было очень холодно, поэтому они попросили перевести их в другое социальное жилье. Это было в 2022 году, их просьбу местный центр благотворительной службы "Каритас" удовлетворил. Пройдет ли этот номер сейчас — вопрос.

Чаще социальное жилье, социальные общежития — это собственность не государства, а граждан Австрии, которые сдают его в аренду государству для беженцев. Так что и правила проживания зависят от хозяев жилья. Они решают, будете ли вы убирать во дворе дома, предоставляют ли вам питание, получаете ли вы выплаты наличными на руки, или вам нужно оформить банковскую карту в Австрии (первый год пользования картой бесплатный для украинцев, в дальнейшем годовое обслуживание — от 40 до 100 евро).

Елену поселили фактически на вилле в предгорье Альп. Комната светлая, чистая, уютная. Кроме нее в общежитии проживало еще 15-18 украинцев (кто-то получал работу и выезжал, кто-то заселялся). Казалось бы, круто. Но – не совсем.

Маленькие поселения в Австрии могут выглядеть следующим образом. Воду здесь можно пить прямо из водопровода, настолько она чиста. И поначалу это воспринимается с недоверием, говорят наши соотечественники

— Это было общежитие в австрийском поселении на 800 человек, в котором нет продуктового магазина, — рассказывает Елена. — Для местных это не проблема, они все за рулем. А я ходила пешком вдоль автомобильной дороги, три километра в одну сторону, три — в другую.Не проблема, если ты несешь только хлеб, а если это 5 кг картофеля, пару пачек макарон, молоко и т.д.? Конечно, жить в общине, где есть хотя бы продуктовый под боком, гораздо комфортнее.

На самом деле повсюду можно доехать на автобусах. И позже Елена узнала о местных маршрутах и выстроила их. Однако чтобы проехать две остановки за продуктами туда и назад, ей пришлось выкладывать 6-7 евро: одна остановка стоит около 3 евро. Далее цена потихоньку растет – за каждую остановку прибавляется пару десятков евроцентов. До какой остановки ты едешь, нужно сказать при посадке, тогда водитель выбьет и распечатает билет.

У Елены, Светланы и других собеседников "Телеграфа" не возникало проблем с австрийцами — они были радушны и пытались помочь. Не возникало особых бытовых проблем — им помогли с посудой, постельным бельем, полотенцами. Правда, в Нижней Австрии собеседницы "Телеграфа" сразу в день заселения в социальное жилье выдали 35 евро на руки — купить что-нибудь из еды на первое время. А в Верхней Австрии пришлось ждать выплаты две недели – именно поэтому стоит иметь при себе средства на первое время.

Так что отношение австрийцев было лояльным и не вызывало дискомфорта. Проблема возникала с нашими, украинцами.

– Через неделю у меня возникло желание бежать назад, в Украину, – говорит еще одна собеседница "Телеграфа" Оксана, выехавшая из Запорожской области в Австрию осенью 2023 года. — Общежитие есть общежитие, люди разные, вынуждены пользоваться общей кухней, туалетами, посудой и т.д. — у всех разное представление о правилах поведения, необходимая степень чистоплотности и понятие "убрать за собой". Грязные туалеты, жирные сковородки, нестиранные тряпки общего пользования – к этому следует быть готовыми. У нас были постоянные "продовольственные" ссоры, потому что у кого-то исчезло мясо, творог или отсыпали кофе. И это было поистине ужасно.

Оксана дождалась BLUE card, трудоустроилась в пекарню с зарплатой 1450 евро на руки и очень быстро выехала из общежития. Идеальная беженка по австрийским меркам – не сидит на шее государства.

Очень важно, что у Австрии нет плохой работы, и это немного ломает картину мира нас, украинцев. И нет пренебрежения к рабочим профессиям.

— Здесь можно работать кем угодно. Как только ты находишь работу и начинаешь работать, платишь налоги, ты — "белый человек", — говорит Оксана. — Я в Украине работала главным бухгалтером. Я прошла ломку и условиями общежития, и осознанием, что по специальности здесь работать хотя бы первое время я не могу, разве что подрабатывать, ведя несколько украинских ФЛП. Я решила пойти в пекарню, а не на языковые курсы, чтобы быстрее уехать из социального жилья. Немецкий язык учу самостоятельно и в общении с австрийцами. Планирую сдать языковой экзамен и официально получить хотя бы степень А1" ( Уровень говорящих с базовыми навыками, которые могут общаться в повседневных ситуациях, используя общеупотребительные выражения и элементарный словарный запас — Ред. ).

Работа

Лучше сегодня себя в Австрии, как и в других странах, чувствуют себя люди с мощной финансовой подушкой. Те, кто может открыть свой бизнес, осмотреться и пока не работать или трудиться удаленно в IT.

Вторая категория — люди с очень хорошим английским. Они могут найти работу плюс-минус по специальности, даже не зная немецкого. Отдельная история — мастера салонов красоты, они нужны повсюду, но… вопрос языка будет стоять. Для официального трудоустройства следует иметь сертификат о хотя бы А1. Но в Вене работать официантом может человек с минимум B1-B2 и хорошим английским. Каждый дополнительный язык будет вам в плюс.

Все остальные варианты без хорошего немецкого или очень хорошего английского – это работа на заводах (зарплата здесь может составлять и 1600-1800 евро), что-то типа McDonalds, уборка за 8,5-10 евро в час или трудоустройство на ферме.

— Я видела, как украинцы работают "в черную", — говорит Оксана. — Сначала думаешь — ну вот умеют же: и помощь получают, и бесплатное жилье, и минимум по 500 евро в месяц карман за уборку, маникюр или стрижки. А потом видишь, как к ним приходит местная служба, занимающаяся беженцами, с вопросом: за что вы купили машину? Мотоцикл? Компьютер? Если вы мама с маленьким ребенком, к вам могут отнестись снисходительно. В противном случае могут заставить и возвращать соцпомощь, то есть могут быть серьезные последствия.

Счет средств по карточке, на которую приходит социальная помощь, тоже под контролем. Бездумно закидывать на нее заработанные незаконно наличные деньги — плохая идея и свидетельство полной финансовой безграмотности.

Важно: первую работу совершенно бесплатно вам помогут найти в местной службе занятости Arbeitsmarktservice (AMS). Социальный работник, закрепленный за вами в социальном жилье, поможет зарегистрироваться здесь и записаться на первую встречу.

Языковой вопрос

О том, что русскому языку здесь не стоит удивляться – на нем говорят выходцы из Казахстана, Грузии и даже Турции – мы уже сказали. Как и о преимуществах, которые вам предоставляет английский.

Относительно изучения немецкого. После того, как вы получаете BLUE Card, вам назначают собеседование в AMS. Оттуда направляется на языковые курсы, за которые платит государство. Вы можете отказаться от их посещения, но лучше это сделать сразу. Если вы бросите обучение посреди курса, вам придет счет на 1200 евро – за обучение.

– Раньше беженцам давали возможность бесплатно отходить на курсы и выучить язык до уровня B2, – говорит Светлана. – Однако сегодня максимум – это B1. Каждый уровень – от 3-4 месяцев до полугода. Ты ждешь, пока соберется группа в твоем регионе. Если живешь в маленьком поселении, будешь ездить в город. Правда, есть возможность учить немецкий онлайн, но я так не могу заниматься, я выбрала ездить и учить в группе "вживую".

Правда, на собеседовании в АМS вам будут очень настойчиво предлагать сразу начать работать. Заставить не могут, но следует понимать: их задача помочь вам как можно быстрее адаптироваться и вытолкать в самостоятельное плавание. Снять, как груз, с плеч государства, которое и так достаточно делает для беженцев.

Как только вы будете готовы уходить, вам, как и в отечественной службе занятости, будут предлагать варианты работы.

Надо только очень ясно понимать: как только вышли на работу — теряете право на бесплатное проживание в социальном жилье. Многие владельцы такого жилья позволяют остаться – за плату. И она достаточно высока, может составлять около 500 евро за койкоместо, даже не за комнату. Но государство перестает оплачивать ваше пребывание в социальном жилье, хотите оставаться еще какое-то время — компенсируйте выплаты.

Завтра в третьей части материала читайте о том, почему отнимают детей у некоторых украинцев, на самом ли деле с медициной в ЕС так все плохо, и как трудоустраивается большинство беженцев.