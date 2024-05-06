Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука специально для "Телеграфа" рассказал о консолидации членов НАТО в Европе и помощи Украине

В 2024 году Европа стала явно смелее в антироссийских высказываниях и поддержке Украины. Тот же президент Франции Эммануэль Макрон снова и снова заявляет, что готов отправить военных своей страны в Украину, если россияне начнут добиваться на фронте более значимых успехов.

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон недавно подчеркнул, что Украина имеет право бить британским оружием по территории РФ, откуда постоянно летят дроны и ракеты.

Думаю, что в начале полномасштабного вторжения, европейцы хоть эмоционально и поддерживали Украину, но не были готовы к такому тяжелому развитию событий. Вспомним прогнозы западных медиа и аналитиков, что Киев может пасть за две-три недели, российскую браваду, что это может случиться за три дня, а также заверения некоторых украинских болтунов, что война закончится за два-три месяца… Все эти прогнозы и заявления продемонстрировали полное непонимание происходящего.

Усугубило ситуацию то, что в 2023 году нам не удалось реализовать замыслы распиаренного контрнаступления. Тогда как РФ уже более полугода продолжает свои наступательные действия (к сожалению, с определенными успехами), а также готовит новые. И угроза получить на своих границах орды россиян реально тревожит европейцев.

Параллельно появились заявления Трампа, имеющего шансы вернуться в Белый дом, что Европа должна в разы больше помогать Украине и вкладываться в свою безопасность. Предупреждения, что если он станет президентом, то не будет поддерживать те страны НАТО, которые не выделяют на безопасность как минимум 2% от ВВП. Это также подталкивает руководителей европейских государств к отрезвлению, к более решительным, даже радикальным действиям по поддержке Украины.

Речь, понятно, не обо всех странах Европы. Не будем забывать о таких пророссийских властях, как те же венгерские. Странная в последнее время позиция у словаков. Понятно, что их премьеру Фицо далеко до Орбана в смысле пророссийскости. Но ему далеко и до Макрона в смысле проукраинскости, проевропейскости.

Если взять консолидированную позицию стран Европы, всё больше они увеличивают как помощь Украине, так и финансирование собственных вооруженных сил и мощностей ВПК. И этот процесс можно считать милитаризацией (вследствие прозрения) европейских членов НАТО. Они около 70 лет пребывали под американским зонтиком безопасности, в абсолютно теплой ванне, на полном расслабоне. И когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, вынудившее европейцев провести ревизию своих вооруженных сил, они реально охренели от плачевного состояния той же военной техники. Когда ее начали пытаться отправлять в Украину, выяснилось, что в значительной части эта техника небоеспособна. Со всеми вытекающими…