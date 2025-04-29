Обречете себя на целый год несчастий: что категорически запрещено делать 29 апреля

В этот день следует соблюдать некоторые запреты

В этот вторник, 29 апреля, по новому церковному календарю православные христиане и греко-католики чтят память святых девяти мучеников, пострадавших в городе Кызык. Их имена: Феогний, Руфь, Антипатр, Теостих, Артем, Магн, Феодот, Тавма, Филомарх.

Согласно преданию, во времена правления императора Диоклетиона христиан преследовали с особой жестокостью. Девяти храбрых юношей из Кизика проповедовали веру во Христа. За это их схватили и подвергли пыткам.

Несмотря на издевательство, они не отреклись от своей веры и приняли мученическую смерть. Память о них сохранилась и по сей день и символизирует стойкость и твердую веру.

Традиции и приметы 29 апреля

В этот день верующие идут в храм, участвуют в литургии и ставят свечи за укрепление веры. Принято молиться за мир в семье и стране, а также просить у Всевышнего помощи в сложных жизненных ситуациях.

Если в этот день тепло и ясно — ждите урожайного лета;

если утром нет ветра – год будет спокойным для семейных дел;

в небе появилась радуга – будет большая радость или перемены к лучшему.

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Что нельзя делать 29 апреля

ссориться, конфликтовать или оскорблять кого-то – это привлечет к вам неудачи на целый год;

отказывать кому-нибудь в помощи — считается, что игнорирование нуждающихся принесет несчастье в ваш дом;

быть жадными или корыстными – вскоре это вернется к вам зеркально.

Именины 29 апреля

В этот день свои именины отмечают Арсений, Артем, Богдан, Василий.

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