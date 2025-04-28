Барокковая жемчужина Киева открыта для посетителей: как увидеть Мариинский дворец изнутри (фото)

Прежняя резиденция императорской семьи, пережившая революции и войны, сегодня функционирует как официальная президентская резиденция для торжественных мероприятий и одновременно открыта для посетителей

Мариинский дворец — одна из самых ярких архитектурных жемчужин Киева, поражающая своим величием, историей и атмосферой. Сегодня эта уникальная достопримечательность открыта для посетителей, и каждый желающий может проникнуть в мир прошлого, посетив увлекательные экскурсии.

Мариинский дворец сочетает в себе богатую историю и непревзойденную красоту стиля барокко. Этот дворец, построенный в середине XVIII века, стал настоящим символом эпохи и важной частью культурного наследия Украины.

Исторический контекст

Дворец расположен на территории бывшего Царского сада, который первоначально был виноградником, основанным еще при Петре I. С одной стороны Мариинский дворец окружает Мариинский парк, созданный во второй половине XIX века в пейзажном стиле с изогнутыми аллеями.

За свою историю дворец был резиденцией императорской семьи: здесь отдыхала императрица Мария Федоровна, а также проходили торжественные мероприятия. Во время революционных событий сооружение использовалось как штаб, а впоследствии — как школа и музей. После разрушений во Вторую мировую войну дворец был восстановлен в полном объеме.

Уникальная архитектура дворца

Строительство Мариинского дворца началось в 1744 году по инициативе императрицы Елизаветы Петровны. Проект разработал итальянский архитектор Бартоломео Растрелли, известный своими роскошными барочными постройками. Завершение строительства состоялось в 1752 г. под руководством его ученика Ивана Мичурина.

Дворец имеет характерный П-образный план: центральный двухэтажный корпус окружен одноэтажными крыльями. Фасад украшен изысканной лепниной, колоннами коринфского ордера, а также декоративными элементами, подчеркивающими величие и торжественность сооружения. Цветовая палитра — нежные бирюзовые стены в сочетании со светло-желтыми колоннами и белой лепниной — создает праздничный и изысканный вид.

Особое внимание привлекают позолоченные детали, маскароны и ажурные балюстрады, делающие фасад дворца неповторимым и запоминающимся.

Внутренняя отделка

Интерьеры Мариинского дворца поражают роскошью и богатством стилей. Здесь сочетаются элементы ампира и ренессанса, проявляющиеся в изящной лепнине, позолоченных деталях, росписях потолков и огромных хрустальных люстрах. Особенно известен Белый зал – просторный и светлый, он используется для официальных церемоний. Также стоит посетить Зеленый салон и Банкетный зал, каждый из которых имеет уникальную атмосферу и неповторимый стиль.

Сегодня Мариинский дворец является официальной резиденцией Президента Украины для проведения торжественных мероприятий, принятия иностранных делегаций и важных государственных событий. В то же время он открыт для посетителей, которые могут приобщиться к экскурсиям и узнать больше об истории, архитектуре и культурном наследии Украины.

Экскурсии в Мариинском дворце

Экскурсии в Мариинском дворце проходят ежечасно с 10.00 до 17.00, позволяя увидеть роскошные интерьеры и узнать историю дворца и его выдающихся гостей. Групповые экскурсии организуют в пятницу, субботу и воскресенье при условии минимум 15 участников. Каждый четверг – бесплатные детские экскурсии для школьных групп. Забронировать визит можно на официальном сайте дворца m-palace.com.ua, где доступно расписание и условия посещения.

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