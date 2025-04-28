"Пролог к коллапсу": Климкин рассказал, чем грозит Украине сдача Крыма

Последствия могут быть разрушительными

Если Россия каким-то образом сможет добиться признания аннексии Крыма, то это будет катастрофой для Украины и не только. Однако это ей вряд ли удастся.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Радио NV". По его словам, в Москве хорошо понимают то, чем обернется для Украины потеря своей территории.

"Для нас это — и Путин это более чем понимает, он это феноменально понимает — может стать прологом к внутреннему хаосу и, я бы сказал, коллапсу", — сказал он.

По словам Климкина, в первую очередь начнется ожесточенная внутренняя дискуссия о том за что была эта война. При этом он уверен, что Москва будет вкладываться в эту дискуссию на все силы.

Кроме того, дипломат отметил, что сдача Крыма будет практически равна геноциду крымскотатарского народа, который является частью украинской внутренней политики. Поэтому это станет дополнительной "линией разлома".

Экс-министр добавил, что от Украины юридического признания сдачи Крыма никто требовать не станет, поскольку никто не верит, что Киев когда-либо это сделает. Однако если администрация президента США как-то попытается манипулировать этой темой, то угроза также будет и для президента Украины как гаранта Конституции.

"Вся система политической легитимности в Украине может быть поставлена под сомнение. И мы можем получить даже не хаос, а коллапс. И я думаю, что Путин это прекрасно понимает, и что после этого коллапса он получит намного больше", — добавил он.

Климкин говорит, что если США пойдут на такой шаг, то они будут считаться страной, которая подрывает положения конституции Украины, а потому Киев должен будет разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном и остановить все сотрудничество. Вместе с тем, он поставил под сомнение то, что сейчас Украина сможет себе это позволить.

Напомним, что Дональд Трамп уже опроверг заявления СМИ, что якобы США хотят признать Крым и ряд оккупированных территорий российскими.