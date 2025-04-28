Позиция США поменялась? Какие три вывода сделали американцы после лондонских переговоров

Выводы – это очень важно, но действия гораздо важнее

Американская сторона сделала три важных вывода о своей роли в урегулировании российско-украинской войны после переговоров в Лондоне. В частности, американцы поняли, что довод об их выходе из посреднической функции уже не работает.

США поняли, что даже если захотят отойти от европейской войны, полностью изолироваться не удастся. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый рассказал в эфире Radio NV.

"Они поняли, что даже после их выхода возможного, постепенного, вообще от этого конфликта в Европе, они все равно не смогут полностью от этого изолироваться никак", — подчеркнул посол.

По словам дипломата, третьим важным выводом для США стало осознание того, что даже в случае прекращения американских поставок вооружения это не остановит Украину.

"Американцы поняли, что даже при их прекращении поставок вооружений, как бы ни было сложно, но это не остановит Украину, в первую очередь Европу в помощи Украине для держания обороны", — пояснил Чалый.

В завершение разговора Валерий Чалый отметил, что все эти выводы важны для формирования дальнейшей стратегии США по Украине, но реальные действия имеют большее значение, чем декларации. "Выводы — это очень важно, но действия гораздо важнее", — подытожил дипломат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после встречи в Лондоне Келлог призвал действовать по "плану Трампа". Переговоры все-таки прошли.