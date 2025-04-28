На нефтебазе под Новороссийском в России загорелся масштабный пожар (видео)

Официальной информации от Украины пока нет

В промышленной зоне села Кирилловка под Новороссийском вечером 28 апреля произошел пожар на нефтебазе после серии взрывов. По предварительной информации, огонь охватил емкость с дизельным топливом и распространился на легковые автомобили и контейнеры.

Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, на месте работают подразделения МЧС и местной службы спасения – всего для ликвидации последствий инцидента привлекли восемь пожарных расчетов и 27 спасателей.

По предварительным данным, пострадавших среди россиян нет, а угроза дальнейшего распространения огня не зафиксирована.

Местные паблики и Телеграм-каналы ранее сообщали об угрозе удара украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

Однако как уточнили в украинской OSINT-группе "КиберМука", взрывы произошли уже после начала пожара. По их информации, причиной возгорания стала детонация одной из бочек с топливом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 28 апреля Брянск в России подвергся массированной атаке ударных беспилотников, в городе раздалось около 15 взрывов. В результате ударов было повреждено стратегически важное оборонное предприятие "Кремной Эл".