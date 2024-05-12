Крупнейшие города Украины "накроют" заморозки и осадки: какой будет погода в первый день новой недели

В одной из областей осадков не предполагается

Погода в Украине 13 мая будет местами дождливая и прохладная. А в некоторых городах возможны даже заморозки.

"Телеграф" со ссылкой на Укргидрометцентр рассказывает, какой будет погода в нашей стране в первый день новой недели. Прогноз касается пяти крупнейших городов Украины.

Погода в Киеве 13 мая

В Киеве 13 мая облачно с прояснениями. В этот день ожидается дождь. В этот день ветер будет северным и северо-восточным со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от +1 до +6 тепла (на поверхности грунта заморозки), днем от +9 до +14 тепла ; в Киеве ночью от +4 до +6 тепла, днем от +11 до +13 ", — сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Одессе и области 13 мая

Погода в Одессе завтра, 13 мая, будет пасмурной. Осадков не предполагается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +16 градусов тепла.

13 мая в Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +4…+9, на севере на поверхности почвы заморозок 0…+2, днем +13…+18 градусов тепла. На автодорогах области видимость добра.

Погода в Харькове и области 13 мая

В понедельник, 13 мая, в Харькове синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью от +3 до +5 тепла, днем от +11 до +13 тепла.

В области также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью от +2 до +7 тепла, днем от +10 до +15 тепла.

Погода во Львове и области 13 мая

В целом на территории области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью сильный заморозок 0 – 3; температура днем от +14 до +19 тепла. Во Львове тоже будет облачно. Ночью сильная заморозка от 0 до 2 градусов; температура днем от +16 до +18 тепла.

Погода в Днепре и области 13 мая.

В Днепре будет сильная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость ветра – до 4 метров в секунду с порывами до 7 метров в секунду. Ночью он будет северным, утром – северным и северо-восточным, а днем и вечером – северо-восточным.

В 6:00 будет +8 тепла, а в 9:00 – +10 тепла. В 12:00, 15:00 и 18:00 будет +13 тепла. 21:00 на термометрах увидим +11 градусов тепла.

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