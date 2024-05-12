Найбільші міста України "накриють" заморозки та сильні опади: якою буде погода в перший день нового тижня

В одній з областей опадів не передбачається

Погода в Україні 13 травня буде місцями дощовою та прохолодною. А в деяких містах можливі навіть заморозки.

"Телеграф" з посиланням на Укргідрометцентр розповідає, якою буде погода в нашій країні у перший день нового тижня. Прогноз стосується п'яти найбільших міст України.

Погода в Києві 13 травня

У Києві 13 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від +1до +6 тепла (на поверхні ґрунту заморозки), вдень від +9 до +14 тепла; у Києві вночі від +4 до +6 тепла, вдень від +11 до +13", — повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Одесі та області 13 травня

Погода в Одесі завтра, 13 травня, буде похмурою. Опадів не передбачається, але в цілому очікується прохолодний день. Температура повітря не підійматиметься вище +16 градусів тепла.

13 травня в Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі +4…+9, на півночі на поверхні ґрунту заморозок 0…+2, вдень +13…+18 градусів тепла. На автошляхах області видимість добра.

Погода у Харкові та області 13 травня

У понеділок, 13 травня, у Харкові синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря: вночі від +3 до +5 тепла, вдень від +11 до +13 тепла.

В області також буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря: вночі від +2 до +7 тепла, вдень від +10 до +15 тепла.

Погода у Львові та області 13 травня

Загалом на території області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Вночі сильний заморозок 0 – 3; температура вдень від +14 до +19 тепла. У Львові також буде хмарно. Вночі сильний заморозок від 0 до 2 градусів; температура вдень від +16 до +18 тепла.

Погода у Дніпрі та області 13 травня

У Дніпрі буде сильна хмарність. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Швидкість вітру – до 4 метрів на секунду з поривами до 7 метрів на секунду. Вночі він буде північним, вранці – північним та північно-східним, а вдень та ввечері – північно-східним.

О 6:00 буде +8тепла, а о 9:00 – +10 тепла. О 12:00, 15:00 та 18:00 буде +13 тепла. 21:00 на термометрах побачимо +11 градусів тепла.

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