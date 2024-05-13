Погода подготовила сюрприз для украинцев в начале недели (карта)

"Телеграф" расскажет, почему ухудшилась погода в нашей стране

В начале новой недели ожидается холодная и неустойчивая погода с кратковременными дождями на некоторых территориях. Ночью возможны заморозки в некоторых областях.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, это вызвано устойчивой атмосферной циркуляцией с севера, которая приводит к отводу холодного воздуха из арктических регионов Европы в Украину. Кроме того, формирование высотного циклона над Левобережьем нашей страны приведет к загущению облаков и появлению дождей разной интенсивности.

Наиболее вероятны заморозки ночью в северных и западных областях. Среднесуточная температура воздуха в течение этого периода будет ниже нормы на 5 – 10 °С. Улучшение погодных условий ожидается только с 17 мая.

В понедельник, 13 мая, не ожидается осадков ночью. Днем в большинстве областей, за исключением западной части, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северный/северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 тепла, а в северных и западных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до -3 мороза. Днем ожидается прогрев до +11…+16 градусов тепла.

Погода в Украине 13 мая

Во вторник, 14 мая, в юго-восточной части Украины, днем также местами в северных областях ожидаются небольшие, временами умеренные дожди, грозы. В других регионах страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 мороза, днем +11…+16 градусов тепла.

Погода в Украине 14 мая

В среду, 15 мая, ночью в юго-восточной части Украины, днем в большинстве областей, за исключением по крайней мере пройдут дожди, местами в сопровождении гроз. Ветер северо-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, в западных и северных областях на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 мороза; днем +11…+16 градусов тепла.

Погода в Украине 15 мая

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