Погода підготувала сюрприз для українців на початку тижня (карта)

"Телеграф" розповість, чому погіршилась погода в нашій країні

На початку нового тижня очікується прохолодна та нестійка погода з короткочасними дощами на деяких територіях. А вночі можливі заморозки у деяких областях.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, це спричинено стійкою атмосферною циркуляцією з півночі, яка приводить до відведення холодного повітря з арктичних регіонів Європи до України. Крім того, формування висотного циклону над Лівобережжям нашої країни призведе до загущення хмар та появи дощів різної інтенсивності.

Найбільш ймовірні заморозки вночі в північних і західних областях. Середньодобова температура повітря протягом цього періоду буде нижчою за норму на 5 – 10 °С. Покращення погодних умов очікується лише з 17 травня.

У понеділок, 13 травня, не передбачається опадів вночі. Вдень у більшості областей, за винятком західної частини, очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер буде північний / північно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 тепла, а в північних та західних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до -3 морозу. Вдень очікується прогрів до +11…+16 градусів тепла.

Погода в Україні 13 травня

У вівторок, 14 травня, у південно-східній частині України, вдень також місцями у північних областях очікуються невеликі, часом помірні дощі, окремі грози. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 морозу, вдень +11…+16 градусів тепла.

Погода в Україні 14 травня

У середу, 15 травня, вночі у південно-східній частині України, вдень у більшості областей, за винятком крайнього заходу пройдуть дощі, місцями у супроводі гроз. Вітер північно-східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7, у західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 морозу; вдень +11…+16 градусів тепла.

Погода в Україні 15 травня

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