Когда заменить счетчик выгоднее, чем пройти поверку: признаки неисправности водомера
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Есть пять основных признаков неисправности счетчика воды
Поверять счетчики воды нужно раз в четыре года. Обычно изготовители определяют сроки работы приборов в 10-15 лет.
Специалисты отмечают, что если прибор учета был установлен корректно, он может проработать и 20 лет, проходя поверки. При этом есть конкретные признаки, когда водомер неисправен. Среди них то, что, когда кран с водой открывают, индикатор не вращается. Причиной может быть повреждение механизма или засор крыльчатки и фильтров.
Наиболее распространенными видимыми признаками неисправности водомера являются:
- вода или конденсат под стеклом счетчика
- между крышкой счетчика и корпусом проникают капли воды
- поврежденная пломба или пломбная нить;
- объемы подсчитанной воды резко увеличились или уменьшились, хотя потребление осталось на том же уровне
- При использовании воды показания счетчика не меняются.
Если владелец счетчика желает заменить прибор новым, он оплачивает кроме стоимости нового счетчика, распломбирование старого и опломбирование нового прибора учета. Если счетчик отправили на поверку, а он ее не прошел — к этим расходам добавляется еще стоимость поверки.
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