Когда заменить счетчик выгоднее, чем пройти поверку: признаки неисправности водомера

Есть пять основных признаков неисправности счетчика воды

Поверять счетчики воды нужно раз в четыре года. Обычно изготовители определяют сроки работы приборов в 10-15 лет.

Специалисты отмечают, что если прибор учета был установлен корректно, он может проработать и 20 лет, проходя поверки. При этом есть конкретные признаки, когда водомер неисправен. Среди них то, что, когда кран с водой открывают, индикатор не вращается. Причиной может быть повреждение механизма или засор крыльчатки и фильтров.

Наиболее распространенными видимыми признаками неисправности водомера являются:

вода или конденсат под стеклом счетчика

между крышкой счетчика и корпусом проникают капли воды

поврежденная пломба или пломбная нить;

объемы подсчитанной воды резко увеличились или уменьшились, хотя потребление осталось на том же уровне

При использовании воды показания счетчика не меняются.

Если владелец счетчика желает заменить прибор новым, он оплачивает кроме стоимости нового счетчика, распломбирование старого и опломбирование нового прибора учета. Если счетчик отправили на поверку, а он ее не прошел — к этим расходам добавляется еще стоимость поверки.

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