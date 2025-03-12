"Кинет" ли Путин Трампа? Чего США действительно ждут от Кремля

На этой неделе будут продолжаться активные контакты между РФ и США.

После восьмичасовых переговоров между делегациями Украины и США в Джидде были согласованы очертания 30-дневного прекращения огня на суше, в воздухе и море. Теперь ключевой вопрос в том, пойдет ли на это российская сторона.

Источники "Телеграфа" подтверждают: американская сторона хорошо оценила результаты изнурительной и одновременно продуктивной встречи с украинцами. Теперь в команде Дональда Трампа "искренне надеются на положительные сигналы со стороны России" и жест доброй воли от российского диктатора Путина.

Понимая всю хрупкость ситуации, американцы решили заранее не угрожать мерами против РФ, если она не согласится на предложенное. Более того, американский президент бросил лестные слова в сторону главы Кремля, заявив, что именно от него зависит "75% успеха" в вопросе прекращения огня.

Теперь Москва, а не Киев находится под давлением со стороны Вашингтона: для россиян отвергнуть временное перемирие равно продемонстрировать неуважение к намерениям Трампа достичь мира любой ценой.

"Владимир Путин неожиданно оказался перед той же проблемой, что и Владимир Зеленский: как он собирается отказать Дональду Трампу, не навлекши на себя гнев крайне непредсказуемого и импульсивного президента Соединенных Штатов? — анализирует издание Politico. — Все, о чем заботится Трамп, — это заключить соглашение, и он не любит, когда кто-то ему мешает".

Судя по тому, как Путин вел себя во время предыдущих дипломатических раундов с американцами в последние годы — по Сирии и Украине — он, скорее всего, "решит затянуть дискуссию, выдвигая разные возражения и предлагая ряд запутанных контрпредложений".

В то же время, по мнению редактора канала CNN по международной безопасности Ника Патона Уолша, чтобы сохранить иллюзию, что он является партнером Трампа, Путин может согласиться на определенную форму мира.

"Это может быть не немедленное прекращение огня, и он может, как Россия уже делала раньше, отложить начало, чтобы сначала достичь военных целей, особенно в Курской области, где Украина близка к тому, чтобы быть вытесненной из того куска России, который она держит с августа", — говорится в материале.

Уолш считает, что конечные цели Кремля не будут достигнуты путем замораживания линии фронта, и Путину нужна более масштабная победа, чтобы оправдать понесенные потери и "удовлетворить его преувеличенное представление об угрозе, которую сейчас представляет для него Запад".

Близкий к российскому политикуму Telegram-канал "Незыгарь", предположительно контролируемый первым заместителем руководителя администрации Путина Сергеем Кириенко, пишет: Кремль ответит на предложение 30-дневного перемирия до понедельника.

Этому, вероятно, будет предшествовать встреча Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом. Хотя официально в Кремле информацию об этом не подтверждают.

"С очень высокой вероятностью Путин согласится на перемирие после консультаций в среду и четверг и сообщит об этом в телефонном разговоре с Трампом в пятницу.

Далее будет наработано рамочное соглашение на 30 дней, после чего начнутся прямые переговоры России и Украины. Переговорные группы будут сформированы до 24 марта", — говорится в прогнозах анонимного канала.

В то же время источники издания Reuters в Москве заявили, что соглашение должно учитывать достижения России и "учитывать ее беспокойства". Мол, Путину будет сложно согласиться на идею прекращения огня, не обсудив условия и не получив определенных гарантий.

"Мы обеими руками за перемирие, но нам нужны хотя бы рамочные гарантии, по крайней мере, от США", — заявил один из собеседников издания.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, например, последние дни постоянно твердит, что РФ не допустит присутствия войск стран НАТО на территории Украины "под любым флагом". По информации источников "Телеграфа", потенциально может идти речь о размещении военных из условно нейтральных стран — например, из Турции. Но говорить уверенно об этом рано.

В последующие дни Кремль может прибегнуть к торгам и прощупыванию уступок, на которые готовы США. Или на которые они готовы толкать Украину. Администрация Трампа может столкнуться с реальностью "кремлевской дипломатии", которой никогда нельзя по-настоящему доверять.