Укр

Пойдет ли Путин на перемирие? ИИ назвал шансы (инфографика)

Автор
Денис Подставной
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Автор
Согласится ли Путин на перемирие
Согласится ли Путин на перемирие

Шансы на это растут

Переговоры США и Украины увенчались успехом. Украина вернула военную поддержку Вашингтона, а также стороны договорились о временном перемирии между Киевом и Москвой. Теперь мяч у Путина. И у него, кажется, крайне мало места для маневра. Администрация Трампа уже скоро передаст ему "бумажку" от Украины и США, от которой сложно отказаться, но, возможно, принять её Путину будет еще сложнее. Ведь перемирие — это, вряд ли, то, чего сейчас хочет Путин и все z-сообщество, учитывая активное наступление россиян. Но "кинуть" Трампа — это опасный вариант.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, каковы шансы на то, что Путин согласится на перемирие. Для объективной оценки в опросе участвовало два "робота", Но их ответы оказались весьма схожими.

Не пропустите: ранее "Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, кто мог бы занять место Келлога, которого, вероятно, отстранили от переговоров. Узнать ответы вы можете в материале "США меняют переговорщика по войне в Украине? ИИ назвал четырех кандидатов на замену".

Попытались ответить на этот вопрос Grok Илона Маска и его конкурент ChatGPT. Оба ИИ считают, что вероятность согласия Путина после переговоров США и Украины стала немного выше. При этом она все равно находится на довольно низком уровне.

Grok

Считает, что по состоянию на 1 квартал 2025 года такая вероятность составляет всего около 30 процентов. По сравнению с последним кварталом 2024 года шанс на согласие Путина вырос на 5 процентов. ИИ связывает это с геополитическим давлением на Россию в частности из-за предложений США о перемирии, согласованном с Украиной в Саудовской Аравии, и возможном влиянием администрации Трампа. При этом позиция Путина остается преимущественно жесткой из-за его фокуса на "победе" и внутриполитических приоритетах.

ChatGPT

Также считает согласие Путина на перемирие маловероятным — примерно 15 процентов. При этом, как и Grok, этот искусственный интеллект считает, что вероятность этого растет в последнее время. Однако, по мнению GPT, Путин пока психологически и политически не готов идти на уступки, а переговоры США и Украины пока "не имеют решающего влияния".

Напомним, ранее мы писали о том, чего США действительно ждут от Кремля.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Перемирие