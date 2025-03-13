Церковный праздник 13 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не испортить свое будущее

В этот день верующим нужно соблюдать некоторых запретов, чтобы не навлечь беду

Сегодня, 13 марта, православные христиане и греко-католики чтят память святителя Никифора, патриарха Константинопольского, и перенесение его мощей. До перехода на новоюлианский церковный календарь, это событие отмечалось 256 марта.

Святитель Никифор жил одним из главных защитников иконописания в Византийской империи. Он получил отличное образование и участвовал во Вселенском соборе 787 года, где было восстановлено почитание икон. В 806 году он стал патриархом Константинопольским. Однако, когда к власти пришел император Лев V Армянин, иконоборство снова усилилось. Святителя отправили в ссылку в монастырь, где он провел более 13 лет и умер в 828 году.

В 846 году, когда иконописание было окончательно восстановлено, его мощи перенесли в Константинополь и с большими почестями положили в храме Святой Софии, а позже – в храме Святых Апостолов.

Традиции и приметы 13 марта

Верующие молятся святителю Никифору, прося укрепления веры и помощи в сложных жизненных ситуациях. В церквях совершаются богослужения в честь святого. Этот день считается благоприятным для осмысления своего духовного пути, очищения мыслей и примирения с ближними.

Если день теплый, то весна будет ранней и ласковой.

Если выпадет снег, холода продлятся еще несколько недель.

Сильный ветер предвещает дождливое лето.

Если в этот день заняться домашними делами, то в доме будет порядок и достаток.

Что нельзя делать 13 марта

не стоит начинать новые проекты – они не принесут положительного результата;

нельзя конфликтовать – ссоры затянутся на целый год;

лучше не злословить – все сказанное в этот день может негативно повлиять на ваше будущее.

Именины 13 марта

В этот день свои именины отмечают Григорий, Михаил, Николай, Александр, Кристина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников мы будем отмечать в марте 2025 года. Мы подготовили календарь событий на первый месяц этой весной.