Гол на первой минуте и драма в серии пенальти: "Реал" прошел "Атлетико" в Лиге чемпионов (видео)

Мадридское дерби подарило болельщикам массу эмоций

В среду, 12 марта, "Атлетико" и "Реал" сыграли второй поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой игре Королевский клуб добыл минимальную победу со счетом 2:1.

Встреча, проходившая в Мадриде (Испания) на стадионе "Метрополитано", завершилась со счетом 1:0 (2:4 по пенальти) в пользу "Реала". Об этом сообщает "Телеграф".

Игра началась с холодного душа для "Реала". Уже на 29-й секунде Конор Галлахер открыл счет, воспользовавшись неразберихой в обороне Сливочных. Матрасники продолжали атаковать, и только надежная игра Тибо Куртуа позволила Королевскому клубу уйти на перерыв с разницей только в один мяч.

Во втором тайме команды играли на встречных курсах, но забить не сумели. Отметим, ближе всех к голу был Винисиус, который не реализовал пенальти. В итоге судьба путевки в четвертьфинал ЛЧ решалась в серии пенальти, в которой преуспели Сливочные. За "Атлетико" 11-метровые не реализовали Альварес и Льоренте, причем Хулиан свой пенальти забил, но арбитры отменили взятие ворот из-за двойного касания. В "Реале" только Лукас Васкес не забил с точки.

"Атлетико" – "Реал" – 1:0. По пенальти 2:4 (первый матч – 1:2)

Гол: Галлахер (1)

Предупреждения: Симеоне (66), Лангле (69)Аспиликуэта (114), Льоренте (115) – Тчуамэни (39), Винисиус Жуниор (60), Лукас Васкес (115)

"Атлетико": Облак, Рейнилду (Аспиликуэта, 98), Лангле (ле Норман, 91), Хименес, Льоренте, Галлахер (Лино, 85), Барриос, де Пауль (Молина, 90+4), Симеоне (Корреа, 89)

"Реал": Куртуа, Менди (Ф.Гарсия, 83), Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Тчуамэни (Камавинга, 65), Модрич (Лукас Васкес, 65), Винисиус Жуниор (Эндрик, 115), Мбаппе, Родриго (Браим Диас)

Статистика матча Атлетико - Реал

Полный видеообзор матча "Атлетико" — "Реал" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Реал" в стыковом раунде Лиги чемпионов выбил из турнира "Манчестер Сити". "Атлетико", в свою очередь, вышел в 1/8 напрямую благодаря попаданию в топ-8 команд основного этапа. По итогам жеребьевки плей-офф ЛЧ "Реал" сыграет в 1/4 финала против "Арсенала", который прошел ПСВ.