Почти тысяча пожаров произошла в Киевской области с начала года: сколько из-за поджогов

Сколько поджогов было в Киевской области с начала года

В Киевской области с начала 2025 года произошло более девяти сотен пожаров. Впрочем, очень малая доля из них возникли из-за умышленного поджога.

Об этом говорится в ответе Главного управления ГСЧС в Киевской области на запрос "Телеграфа". Там отметили, что с начала года и по 10 марта в регионе произошло 919 возгораний в экосистемах.

Однако подавляющее большинство из них (867) случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Лишь четыре пожара начались из-за умышленного поджога. Остальные являются либо следствием боевых действий или возникли по другим причинам.

Всего 43 гражданина Украины были привлечены к ответственности по статье 77-1 о самовольном сжигании растительности.

Как сообщалось ранее, 6 марта, в селе Софиевская Борщаговка под Киевом произошел масштабный пожар. Возгорание началось в поле, но из-за порывистого ветра огонь стремительно начал распространяться и дошел до домов и местных ЖК.

9 марта произошел на левом берегу Киева, а еще один вспыхнул в Оболонском районе практически в то же время. Тогда сообщалось о том, что загорелась сухая трава у озера Министерка, а также на Осокорках.