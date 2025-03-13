Мужчин могут мобилизовать, если те пропустят эту дату. О ком идет речь

Нужно заранее прийти в ТЦК с одним важным документом

Бронирование в Украине действует на период военного положения и этот документ нужно обновить до 31 марта 2025 года. Украинец, у которого истекает срок такого документа, должен заранее обратиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК) и актуализировать его.

В настоящее время бронирование от мобилизации в Украине действует до 31 марта 2025 года. Если до этого дня не обновить документ, то есть большой шанс, что мужчину призовут на службу. Чтобы этого избежать, эксперты советуют как можно скорее решить этот вопрос в ТЦК, передает ЭКСПЕРТ.

Они напомнили, что большинство мужчин столкнулись с проблемой, когда срок их отсрочки стал меньше, чем был. Представители власти говорили, что это техническая ошибка и ее исправят. Но этого не произошло. В свою очередь "Действие" (Ред. в укр. вар. — "Дія") предлагает работникам, имеющим бронь, обратиться в ТЦК.

Но попасть в ТЦК трудно, ведь нужно заранее записаться в электронную очередь. Кроме того, как отмечают эксперты, скоро заканчивается срок документа, поэтому есть большая вероятность, что свободные окошки есть только на апрель.

Действия работников, у которых заканчивается бронь в этом месяце

Им необходимо:

Как можно скорее зарегистрироваться в электронной очереди ТЦК, если это предусмотрено в регионе;

Обратиться в ТЦК, уточнить у них статус брони и, если нужно, обновить ее;

Ждать официального сообщения о результате.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, аннулируют ли бронь тем мужчинам, которых объявили в розыск.