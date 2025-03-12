Американцы уже в пути. Трамп сообщил важные детали о переговорах с Россией

Трамп упомянул о 2 апреля и назвал эту дату "большим днем"

Американские чиновники уже направляются в Россию, чтобы обсудить вопрос прекращения огня на 30 дней между Украиной и Россией. По словам президента США Дональда Трампа, дальнейшее развитие событий "теперь зависит от России".

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, передает Clash Report. По словам Трампа, Вашингтон получил "несколько положительных сигналов" относительно возможного перемирия.

Вице-президент США Джей Ди Венс отметил, что США находятся в "очень хорошей ситуации", поскольку Украина уже согласилась на прекращение огня.

"Мы считаем, что находимся в хорошей ситуации, ведь украинцы согласились на прекращение огня, и теперь мы увидим, сможем ли заставить россиян сделать то же самое", — сказал чиновник.

Трамп также анонсировал, что 2 апреля станет "очень большим днем".

"Мы будем отвечать на встречные тарифы ЕС", – заявил президент США.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что западные спецслужбы оценивают шансы на согласие РФ на перемирие в течение 30 дней как небольшие, а украинские чиновники дают менее 50% того, что глава России Путин согласится на предложение.