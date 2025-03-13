Недешевое удовольствие: во сколько Украине обойдутся выборы

На проведение выборов необходимо сотни миллионов долларов

Проведение выборов в Украине обойдется бюджету в не менее 300 миллионов долларов. Речь идет о президентских, парламентских и местных выборах, если их проводить примерно одновременно.

Об этом рассказал заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик в интервью LB. По его словам, вопрос финансирования будет не единственным, который надо преодолеть на первых послевоенных выборах.

"Сразу говорю, 70% этих расходов – это оплата труда работников избирательных комиссий. Остальные – это обустройство помещений, транспортные расходы, печати, избирательные бюллетени", — сказал он.

Дубовик отмечает, что 300 миллионов долларов придется выделить лишь на "избирательские расходы". Помимо этого есть и расходы, например, на обустройство мест для голосования и сейчас вряд ли кто-то сможет сказать, сколько на это пойдет денег. Особенно это касается вопросов голосования за рубежом.

"Каждая страна – это другой мир, другие порядки, другие возможности. Где-то разрешают проводить эти выборы бесплатно. Где-то будут требовать исключительно арендовать места в частных помещениях, говоря: извините, если это государственное или коммунальное помещение, это будет нашим вмешательством в ваши внутренние дела", — сказал он.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее говорила, что выборы в Украине возможны только после окончания войны. И в этом случае речь не идет о прекращении огня, которое Россия может нарушить в любой момент.