Укр

Ради единого секса в жизни осьминоги травят своих самок: ученые объяснили зачем (видео)

Автор
Галина Михайлова
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Такие осьминоги вырастают от 12 до 20 см
Такие осьминоги вырастают от 12 до 20 см. Фото Surf Life Saving Australia

Риск быть съеденным для этих осьминогов очень высок

Исследователи из Австралии раскрыли новый интересный механизм выживания в подводном мире : самцы осьминогов с синими кольцами Hapalochlaena fasciata нашли способ избежать каннибализма после спаривания. Их оружие – тетродотоксин (ТТХ), мощный токсин, который они обычно применяют для обездвижения добычи. Для человека он может быть смертельным, а антидота нет.

Оказалось, что самцы научились впрыскивать токсин непосредственно в аорту самки, чтобы временно парализовать ее, пишет Nature. От токсина самка на 40-75 минут теряет контроль над телом, ее дыхание замедляется, а реакция на свет исчезает. Все это время самцы беспрепятственно спариваются.

Как только самка приходит в себя, она отталкивает самца. Через несколько дней рана заживает, а в течение нескольких недель самка откладывает яйца. Если самец не попал в аорту – партнерша проснется раньше.

Исследователи также заметили, что самцы имеют гораздо большие ядовитые железы, чем самки. Это предварительно связывают именно с потребностями в размножении. Ученые отмечают, что такие осьминоги спариваются всего один раз в несколько лет своей жизни. Эволюционно необходимость травить самку может быть связана с принуждением к сношению именно с этим партнером.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ките, который проплыл тысячи километров ради спаривания. Он преодолел три океана.

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#Австралия #Наука #Токсины #Осьминог #Осьминоги