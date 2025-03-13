Ради единого секса в жизни осьминоги травят своих самок: ученые объяснили зачем (видео)

Риск быть съеденным для этих осьминогов очень высок

Исследователи из Австралии раскрыли новый интересный механизм выживания в подводном мире : самцы осьминогов с синими кольцами Hapalochlaena fasciata нашли способ избежать каннибализма после спаривания. Их оружие – тетродотоксин (ТТХ), мощный токсин, который они обычно применяют для обездвижения добычи. Для человека он может быть смертельным, а антидота нет.

Оказалось, что самцы научились впрыскивать токсин непосредственно в аорту самки, чтобы временно парализовать ее, пишет Nature. От токсина самка на 40-75 минут теряет контроль над телом, ее дыхание замедляется, а реакция на свет исчезает. Все это время самцы беспрепятственно спариваются.

Как только самка приходит в себя, она отталкивает самца. Через несколько дней рана заживает, а в течение нескольких недель самка откладывает яйца. Если самец не попал в аорту – партнерша проснется раньше.

Исследователи также заметили, что самцы имеют гораздо большие ядовитые железы, чем самки. Это предварительно связывают именно с потребностями в размножении. Ученые отмечают, что такие осьминоги спариваются всего один раз в несколько лет своей жизни. Эволюционно необходимость травить самку может быть связана с принуждением к сношению именно с этим партнером.

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