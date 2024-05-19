Перейди "по лінку" или "за посиланням"? Языковед объяснил, как говорить правильно

Некоторые вещи можно назвать более чем одним способом

В последние годы украинский язык стал очень популярен как внутри нашей страны, так и за границей, а потому у многих стали возникать вопросы по поводу того, как на самом деле называть привычные вещи. Особенно проблемны в этом плане слова, которые связаны с новыми технологиями.

Сложностей добавляет и то, что некоторые из них, например "ссылка", имеют несколько вариантов произношения и не всегда понятно, какой из них использовать. Немного более ясности решил внести украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1".

В сети можно встретить сразу три слова, обозначающих активный элемент веб-страницы, при нажатии на который происходит переход на другую страницу:

лінк;

посилання;

покликання;

Авраменко объясняет, что "лінк" и "посилання" это дублирующие слова и разница между ними заключается в том, что "лінк" это заимствованное слово, а "посилання" — украинское.

При этом он отмечает, что все чаще встречает сторонников слова "покликання", однако подчеркивает, что оно вовсе не новое.

"Это слово, в значении "примечание под текстом", зафиксировано в словарях, изданных почти 100 лет назад. То есть, это не новое слово, а реанимированное", — добавил Авраменко.

Таким образом, языковед говорит, что все три слова являются правильными и лишь вам решать, какое из них использовать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно перевести на украинский язык фразу "не по себе". Многие сталкиваются с ошибками при использовании ее в украинском языке.