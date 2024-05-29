Субсидия на лето: как получить и когда подавать документы

В Украине субсидию получают сотни тысяч домохозяйств

В мае часть украинцев получили субсидию меньше, чем в предыдущие месяцы. Это связано с завершением отопительного периода в апреле. С 1 мая по 30 сентября продлится неотапливаемый период.

Размер субсидии зависит от сезона, отмечает Наталья Вечканова, заместитель начальника Главного управления ПФУ в Одесской области. "Большинству категорий граждан будет перечисляться на неотапливаемый сезон в автоматическом режиме — добавляет чиновница, — но есть некоторые категории лиц, которым все же нужно прийти и обновить документы". Это нужно делать, когда изменилось количество зарегистрированных лиц, если заявитель арендует жилье, есть ВПЛ, когда фактически проживают меньше, чем зарегистрированы люди.

Что же касается времени подачи, то для новых получателей субсидии или подающих документы повторно, то в ПФУ подчеркнули — время еще есть. "Если человек к нам обратится в мае, в июне, то мы будем назначать субсидию с начала неотапливаемого сезона. Если человек обратится к нам уже в августе или сентябре, то здесь уже будет назначение с месяца подачи заявления", — рассказала Наталья Вечканова.

Основные документы – заявление, декларация и удостоверение личности. Для нестандартных ситуаций специалист ПФУ порекомендует, что еще нужно донести для того, чтобы субсидия была назначена. Подать документы можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда, по почте, онлайн через портал ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в некоторых случаях требуется акт обследования жилищных условий домохозяйства. Среди таких – разница в количестве зарегистрированных и проживающих лиц.