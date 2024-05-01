Не только в Харькове: еще в одной области Украины построят сразу 5 подземных школ, что известно о проектах

На этой неделе пройдут первые тендеры

В прифронтовом Запорожье и области построят подземные школы, чтобы дети смогли безопасно получать образование. Их проекты уже согласовало Министерство образования и науки Украины.

Об этом сообщил глава ЗОВА Иван Федоров. По его словам, три из этих школ будут расположены в различных районах областного центра. Еще две построят в Запорожском районе.

"Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области", — рассказывает Федоров.

Уточняется, что общая сумма субвенции от государства на проекты – до 500 миллионов гривен. Уже на этой неделе пройдут первые тендеры на строительство.

"Наша цель – предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению оффлайн. Всего в перспективе – 10 подземных школ", — говорит глава ЗОВА.

Напомним, ранее мы писали о том, что Будущему генсеку НАТО показали подземную школу в Харькове.