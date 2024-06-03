ОПК под угрозой: предприниматели обратились к власти из-за мобилизации работников

Такая ситуация негативно влияет на обороноспособность государства, говорится в обращении

Ведущие государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые признаны критически важными для экономики Украины в условиях военного положения и имеют законное основание бронировать до 100 процентов работников, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных сотрудников своих предприятий во время сверки данных в ТЦК и СП.

Более сорока предприятий, среди которых производители ракетного вооружения, артиллерии и снарядов, минометов и выстрелов к ним, бронетехники, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, в обращении к премьер-министру, министрам обороны и стратегических отраслей промышленности, а также — главнокомандующему ВСУ обращают внимание на то, что после одновременного вступления в силу ряда законных и подзаконных актов под угрозой оказался производственный потенциал отечественного ОПК.

В частности, после достижения работником 25-летнего возраста предприятие обязано сверять его военно-учетные данные с ТЦК и СП, а работник – пройти военно-врачебную комиссию. Также Минобороны пересматривает или изменяет перечень военно-учетных специальностей, в результате чего отдельные ВУС становятся недействительными, в результате чего военнообязанные должны обращаться в ТЦК и СП для внесения изменений в военно-учетные документы.

"Существуют нередкие случаи, когда именно в этот переходный период ТЦК и СП осуществляют мобилизацию указанной категории работников, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации государственных контрактов оборонного назначения. Несмотря на участие таких специалистов в выполнении государственных контрактов с госзаказчиком в сфере обороны и особой важности для отрасли ВПК, сразу после прохождения ВЛК таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности бронирования», — отмечают руководители оборонных предприятий.

В таких условиях, как утверждается в обращении, Генеральный штаб и Министерство обороны Украины отказывают в согласовании предприятиям бронирования военнообязанных работников, которые не осуществили замену приписного свидетельства на временное удостоверение, не обновили военно-учетную специальность или другие военно-учетные данные.

Такая ситуация угрожает выполнению государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства. Предприятия ОПК отмечают необходимость введения правового механизма отсрочки вручения мобилизационных распоряжений работникам предприятий, признанных критически важными для обороны Украины, что позволит бронировать специалистов после обновления их военно-учетных данных.