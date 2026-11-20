Подгонка рисунка может увеличить расход даже при тех же размерах комнаты

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Чтобы правильно рассчитать количество обоев для комнаты, важно учесть ее длину, ширину и высоту потолка. Также стоит предусмотреть небольшой запас, чтобы материала хватило на оклейку всех стен.

Пример расчета для комнаты размером 5,2 × 3,8 метра приводит сайт Online Calculator. По его данным, для такого помещения с потолком высотой 2,65 метра понадобится 12 рулонов обоев, а с запасом – 13, если не нужно подгонять рисунок.

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Как получить 12 рулонов из периметра комнаты

Сначала сложите длины всех четырех стен: (5,2 + 3,8) × 2 = 18 м. Разделите периметр на ширину рулона: 18 ÷ 0,53 ≈ 34. Столько полос нужно, чтобы оклеить стены по всему периметру.

Затем посчитайте, сколько целых полос получится из рулона. Лучше оставлять по 5 см сверху и снизу для подрезки. При высоте потолка 2,65 м длина одной полосы с припусками составит 2,75 м. Из 10-метрового рулона получатся три такие полосы: на четвертую длины уже не хватит.

Теперь разделите 34 полосы на три и округлите результат в большую сторону. Одиннадцать рулонов дадут только 33 полосы, поэтому для этого примера понадобится двенадцатый. Еще один рулон можно взять про запас.

Из 10-метрового рулона получаются три полосы, а для оклейки стен нужно 12 рулонов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что учесть, если обои с узором

Для обоев, рисунок на которых должен совпадать на стыках, важен раппорт – расстояние, через которое повторяется узор. Как объясняет Mebelen, из-за подгонки полосы приходится отрезать длиннее. Тогда из рулона, которого хватало на три целые полосы, могут получиться только две.

Для своей комнаты подставьте в расчет фактический периметр и высоту стен, а длину и ширину рулона возьмите с этикетки. Если рисунок нужно совмещать, сначала учтите подгонку в длине полосы и лишь затем делите на нее длину рулона. Рулоны, в том числе запасной, лучше брать из одной партии: оттенки разных партий могут отличаться.

Из-за подгонки узора из рулона иногда получаются только две целые полосы вместо трех Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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