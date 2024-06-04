Поляки не хотят сдавать жилье украинцам? Риэлтор рассказала, так ли это на самом деле

Украинцы оказываются ответственными арендаторами

При поиске квартир в аренду украинцы сталкиваются с такими же проблемами, как и польские граждане. Не существует какой-либо информационной кампании, которая усложняет или делает невозможным доступ украинцев к аренде.

Об этом "Телеграфу" рассказала риелтор Алина Антоненко, занимающаяся недвижимостью в Гданьске. Полную версию можно прочитать в интервью на сайте "Телеграфа" "Не верьте слухам: как украинцам арендовать квартиру в Польше, сколько денег нужно и что важно знать".

"Конечно, есть определенная категория поляков, которые по личным соображениям не сдают жилье украинцам, но их процент мизерный, чтобы говорить об этом как общей тенденции. Хочу напомнить, когда я работала в Украине, после событий на востоке и Крыму 2014 немалый процент киевских арендодателей ставили обязательное условие, что не рассматривают предложения переселенцев", — вспоминает Антоненко.

В Польше находятся мигранты не только из Украины. Там достаточно людей из Беларуси, России и других республик СССР, а также из Африки и Азии.

"Вы нигде не найдете объявления, где будет указано, что именно украинцам данное предложение не доступно. Иногда может быть отмечено, мол "жилье сдается только польским гражданам". Такие случаи встречаются нечасто, нет смысла обращать на них внимание, потому что они не оказывают никакого влияния на ситуацию. А вот волну слухов, как видите, могут поднять", — говорит риелтор.

Антоненко добавляет, что украинцы ответственны арендаторы — как правило, это аккуратные и воспитанные люди, которые работают и своевременно платят счета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве выросли цены на аренду, поскольку харьковчане спасаются от обстрелов в столице.