Поляки не хочуть здавати житло українцям? Рієлтор розповіла, чи так це насправді

Українці виявляються відповідальними орендарями

При пошуку квартир в оренду українці стикаються з такими самими проблемами, як і польські громадяни. Не існує якоїсь інформаційної кампанії, яка ускладнює чи унеможливлює доступ українців до оренди.

Про це "Телеграфу" розповіла рієлтор Аліна Антоненко, яка займається нерухомістю в Ґданську. Повну версію можна прочитати в інтерв’ю на сайті "Телеграфу" "Не вірте чуткам: як українцям орендувати квартиру в Польщі, скільки грошей потрібно і що важливо знати".

"Звісно, є певна категорія поляків, які з особистих міркувань не здають житло українцям, але їхній відсоток мізерний, щоб казати про це як загальну тенденцію. Хочу нагадати, коли я працювала в Україні, після подій на сході та Криму 2014 року чималий відсоток київських орендодавців ставили обов’язкову умову, що не розглядають пропозиції переселенців", — згадує Антоненко.

В Польщі перебувають мігранти не лише з України. Там достатньо людей з Білорусі, Росії та інших республік СРСР, а також з Африки та Азії.

"Ви ніде не знайдете оголошення, де буде зазначено, що саме українцям дана пропозиція не доступна. Іноді може бути зазначено, що "житло здається лише польським громадянам". Такі випадки зустрічаються нечасто, нема сенсу звертати на них увагу, бо вони не мають ніякого впливу на ситуацію. А от хвилю пліток, як бачите, можуть підняти", — каже рієлтор.

Антоненко додає, що українці відповідальні орендарі — як правило, це охайні та виховані люди, які працюють та вчасно сплачують рахунки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві зросли ціни на оренду, оскільки харків’яни рятуються від обстрілів у столиці.