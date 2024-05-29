Харьковчане спасаются от обстрелов в Киеве. Как выросли цены на аренду

Спрос на аренду квартир в столице значительно увеличился

В Киеве в последнее время выросли цены на аренду квартир и уменьшилось предложение на рынке. Причиной стала неспокойная ситуация в Харькове, который подвергается обстрелам россиян.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на риелтора Александра Бойко в статье "Цены на жилье кусаются. В Киеве выросла стоимость аренды из-за ситуации в Харькове".

"После активных массированных ударов по городу Харькову, а также информации о вторжении со стороны страны агрессора многие жители начали быстро искать более безопасное место для проживания, что существенно отразилось на спросе на аренду в столице ", — рассказывает Бойко.

Киев стал одним из основных направлений для внутренне перемещенных лиц из Харькова. Спрос на аренду квартир в столице значительно увеличился, особенно в среднем и премиальном сегментах.

"Повышение спроса привело к росту арендных ставок. На сегодня стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в среднем составляет 15 тысяч гривен в месяц. Самые высокие цены на аренду зафиксированы в Печерском и Шевченковском районах столицы. Кроме того, существенный рост арендных ставок наблюдается в Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах", — рассказал риелтор.

Часть харьковчан выбирает для переселения не только Киев, но и другие города, в частности, Ужгород.

"Это обусловлено желанием найти более спокойное место для проживания и избежать столичной суеты. Ужгород как один из самых западных городов Украины привлекает переселенцев своей относительной безопасностью и близостью к европейским границам", — говорит Бойко.

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