Страшный сон для украинских политиков: премьер-министр Польши Туск удивил своей декларацией

Без автомобиля и недвижимости

Премьер-министр Польши Дональд Туск удивил своей декларацией за 2023 год, недавно опубликованной на парламентском сайте. Как оказалось, в его собственности нет ни недвижимости, ни автомобиля.

А его доход за время занимания должности премьера вырос на 8 тыс. злотых и 10 тыс. евро. Об этом пишет TVN24.

Отмечается, что согласно декларации об имуществе за 2023 год, Дональд Туск накопил сбережений в польской валюте на сумму 120 тыс. злотых, а в иностранной валюте – 295 тыс. евро. По сравнению с декларацией, поданной в начале сеймового срока, эти суммы выше на 8 тыс. злотых и 10 тыс. евро соответственно.

Также Туск имеет полис страхования жизни ERGO Hestia на 300 тыс. злотых и два полиса Allianz. Стоимость каждого по 70 000 злотых.

В текущем заявлении политик не декларировал наличие в собственности какой-либо недвижимости и автомобиля. Однако в качестве движимого имущества стоимостью более 10 тыс. злотых премьер-министр отметил часы Grand Seiko GMT 2016 года.

Доход Дональда Туска в 2023 году состоит из:

пенсия (из Бельгии) — 2 371,76 евро,

проценты на сбережения — 61 евро,

авторское право — 12 703,97 злотых,

пенсия от ZUS — 118 887 злотых,

пенсия от Европейской комиссии — 64 757,76 евро,

депутатская помощь — 6 211,66 злотых (в т.ч. не облагаемых налогом 5405 злотых и налогооблагаемых 806,66 злотых),

заработная плата — 17 541,79 злотых,

доход от канцелярии премьер-министра — 13 441,60 злотых.

В то же время украинские политики и депутаты не могут похвастаться отсутствием авто или недвижимости, а даже наоборот — у некоторых есть не одна машина или дом.

Ранее "Телеграф" писал, что Туск рассказал, сколько российских диверсантов задержали в Польше.