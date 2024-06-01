Страшный сон для украинских политиков: премьер-министр Польши Туск удивил своей декларацией
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Без автомобиля и недвижимости
Премьер-министр Польши Дональд Туск удивил своей декларацией за 2023 год, недавно опубликованной на парламентском сайте. Как оказалось, в его собственности нет ни недвижимости, ни автомобиля.
А его доход за время занимания должности премьера вырос на 8 тыс. злотых и 10 тыс. евро. Об этом пишет TVN24.
Отмечается, что согласно декларации об имуществе за 2023 год, Дональд Туск накопил сбережений в польской валюте на сумму 120 тыс. злотых, а в иностранной валюте – 295 тыс. евро. По сравнению с декларацией, поданной в начале сеймового срока, эти суммы выше на 8 тыс. злотых и 10 тыс. евро соответственно.
Также Туск имеет полис страхования жизни ERGO Hestia на 300 тыс. злотых и два полиса Allianz. Стоимость каждого по 70 000 злотых.
В текущем заявлении политик не декларировал наличие в собственности какой-либо недвижимости и автомобиля. Однако в качестве движимого имущества стоимостью более 10 тыс. злотых премьер-министр отметил часы Grand Seiko GMT 2016 года.
Доход Дональда Туска в 2023 году состоит из:
- пенсия (из Бельгии) — 2 371,76 евро,
- проценты на сбережения — 61 евро,
- авторское право — 12 703,97 злотых,
- пенсия от ZUS — 118 887 злотых,
- пенсия от Европейской комиссии — 64 757,76 евро,
- депутатская помощь — 6 211,66 злотых (в т.ч. не облагаемых налогом 5405 злотых и налогооблагаемых 806,66 злотых),
- заработная плата — 17 541,79 злотых,
- доход от канцелярии премьер-министра — 13 441,60 злотых.
В то же время украинские политики и депутаты не могут похвастаться отсутствием авто или недвижимости, а даже наоборот — у некоторых есть не одна машина или дом.
Ранее "Телеграф" писал, что Туск рассказал, сколько российских диверсантов задержали в Польше.