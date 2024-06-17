"Мы не ждали повесток". Ветеран раскрыл секрет, как добился успеха после фронта, контузии и болезни

Грантовая поддержка помогла ему открыть клинику

После нескольких лет, проведенных на фронте, в плену, ранения и потерь украинские военные возвращаются в гражданскую жизнь. А некоторые даже находят в себе новые таланты и начинают собственный бизнес. Один из таких героев — многодетный отец и ветеран Петр Красицкий. Воспользовавшись государственной поддержкой, он открыл в Киеве медицинский центр "Разом".

"Телеграф" узнал, как ветерану удалось осуществить свою предпринимательскую мечту.

Война, инсульт, реабилитация

До полномасштабного вторжения Петр работал заведующим в тренировочном оздоровительном комплексе. В войне против России участвовал еще с 2015 года, служа в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ. Он отслужил свой срок, но с началом полномасштабного вторжения снова взял в руки оружие.

Ветеран Петр Красицкий

С собратьями сразу отправился в воинскую часть, чтобы присоединиться к обороне страны. "Мы не ждали повесток, просто поехали искать часть, где нас бы взяли по строю, чтобы не тратить попусту время. Получили оружие и пошли воевать", — рассказывает Петр.

Первые дни полномасштабной войны были чрезвычайно изнурительными – бойцы не спали по трое суток. На четвертый день Петр почувствовал резкую головную боль и скачок давления до критических показателей 220/110. На передовой скорая помощь была недоступна, так что единственный присутствующий медик мог только предложить таблетки Петра от давления.

После такого "лечения" Петр продолжил воевать еще полгода. Однако впоследствии контузии сказались под Марьинкой, и мужчину эвакуировали сначала в Днепр, а затем — в Киев. Столичные врачи настояли, чтобы он прошел процедуру списания из-за риска повторения инсульта.

Семейный врач Юлия Станиславовна настаивала на списании, именно с ней впоследствии военный начал собственное дело

"Юлия убедила, что с моим заболеванием я буду только обузой для собратьев. Но раньше списаться я просто не мог. К тому времени об этом даже не думалось. Под Киевом козлы стояли, потом был на Востоке", — объясняет ветеран.

После года интенсивной реабилитации, диеты и медикаментозного лечения Петр Красицкий смог стабилизировать физическое состояние. Он понимает — повторный инсульт может произойти никогда из-за повышенного давления и сосудистых повреждений от контузий на фронте. Поэтому продолжает лечение и находится под наблюдением врачей, но теперь его задачей является забота о здоровье других как владельца клиники.

Решил создать свое

Вернувшись с фронта, Петр Красицкий решил открыть собственный медицинский центр "Разом". Толчком к этому стала его поездка на реабилитацию в Чехию.

"Меня вдохновил комфорт и сервис во время посещения чешских клиник, – рассказывает ветеран. – Когда я вернулся и встретился с моим врачом Юлией Станиславовной, то пошутил, что было бы прекрасно открыть клинику по европейским стандартам обслуживания".

Год он с Юлией Станиславовной (именно она предложила название клиники "Разом") вынашивал этот замысел, ища помещения и привлекая многих людей, которые помогали реализовать проект.

Основатели медицинского центра — Юлия Барболина и Петр Красицкий

В клинике работают педиатры, гинекологи, урологи, массажисты-реабилитологи, кардиологи, нейрохирург, врач-УЗИ и медицинская сестра. Также медицинский центр "Разом" проводит забор анализов. Среди сотрудников есть люди, чья жизнь также коснулась война, как медсестра Ирина Викторовна из Мариуполя. "Мы подбирали единомышленников, поддерживающих это дело", — объясняет Петр.

Помогли государственные гранты на бизнес

Финансирование клиники частично обеспечили государственные гранты – 250 тысяч гривен на развитие собственного дела и грант от Украинского ветеранского фонда на приобретение УЗИ-аппарата для обслуживания гражданских и военных. Финансирование обещают открыть с 1 июля, делится планами Петр.

Процесс подачи заявки на грант был непростым, ведь на конкурс Украинского ветеранского фонда поступило более 2000 заявок, а победителями стали лишь 83 участника, среди которых медцентр "Разом" занял третье место.

"Написали бизнес-план самостоятельно с Юлией Станиславовной, разделив обязанности — кто писал социальную составляющую, кто медицинскую", — объясняет Петр. Но перед этим они прошли обучение по написанию грантовых заявок и бизнес-планов от организации, помогающей военным предпринимателям.

Сам процесс подачи требует учредительных документов, информации о софинансировании, заполнении специальной формы заявки и бизнес-плана по определенному образцу. Необходимо рассчитать доходы, расходы, налоги на три года вперед.

После проверки кредитной истории происходит онлайн-беседа, во время которой нужно защитить проект. Победители должны регулярно отчитываться перед фондом. "Мы должны были трудоустроить двух человек, но у нас уже 15 сотрудников", — говорит Петр.

Медицинский центр имеет достаточно большую команду

Главный совет от основателя "Разом" — тщательно изучить все требования и инструкции заранее. "Моя ошибка — я не просмотрел все детали подготовки документов. Думал, что все как в программе "Действие", но оказалось иначе. Поэтому наша команда готовила заявку до последней минуты".

Кабинет гигеколога

Первые успехи и скидки для военных

Благодаря тщательной подготовке медцентр "Разом" успешно присоединился к грантовым программам. А результатом стало стремительное развитие — менее чем за полгода существования клиника обслужила около 1000 пациентов, 500 из которых заключили декларации с врачами.

Медицинский центр "Разом" активно сотрудничает с киевским центром Military Hub, предоставляющим социальные услуги ветеранам. Это сотрудничество позволяет военным и ветеранам посещать клинику на льготных условиях. Дважды в месяц, 10 и 20 числа, бойцы могут бесплатно пройти смотр в "Разом". Кроме того, для них действует постоянная скидка 20% на все медицинские услуги.

Этот прибор был приобретен на грантовые средства

"Большую скидку мы разрешить не можем, потому что закроемся, — объясняет Петр Красицкий. — Нужно платить достойную зарплату врачам и персоналу. Но мы делаем все возможное, чтобы поддержать собратьев".

Сам Петр мечтает помогать другим ветеранам открывать свой бизнес. Его главный совет новичкам – не бояться препятствий. "Военные и так столько испытаний прошли, что это естественный процесс", — говорит основатель "Разом".

Соучредительница медицинского центра Разом, семейный врач и врач-УЗД

В клинике пока не планируется расширение или открытие новых отделений. Но после получения финансирования от гранта здесь появится собственный УЗИ-аппарат.

"Сначала все было секретом"

Идея создания медицинского бизнеса возникла спонтанно и долго оставалась тайной даже для ближайших друзей и семьи основателей. "Никто не знал — ни моя жена, ни лучший друг Роман Романович, — признается Петр. — Не было смысла рассказывать, пока нет результата".

Медицинский прибор

Около года ушло на поиски помещения, что отвечало бы жестким санитарным нормам для получения лицензии. Сама процедура лицензирования тоже была сложной.

Лишь когда все удалось и клиника открылась в феврале 2024 года, они рассказали родным о новом бизнесе. Реакции были разными: "У кого-то был стресс, кто-то поздравил, а некоторые до сих пор не верят", — вспоминает Петр. Но сейчас близкие всячески поддерживают инициативу ветеранов.

Свое дело может стать новым смыслом для ветеранов

Петр убежден, что именно такие инициативы играют ключевую роль в реинтеграции военных в гражданскую жизнь после войны. "Лучшая реабилитация для ветерана — это иметь занятие, цель и чувство потребности вокруг людей. Создавая что-то свое, ты реабилитируешь сам себя", — объясняет он.

"Если у кого-то из ветеранов есть планы или нужна помощь с началом бизнеса, пусть приходят, мы поможем написать грантовую заявку", — призывает Петр.

По его мнению, ключевым является собрать команду единомышленников вокруг идеи. "Команда очень важна. Как показывает наша практика, ты сам вдохновляешь людей и они присоединяются от бухгалтера до юриста".

Сейчас медцентр работает вовсю. Петр каждый день посещает клинику, ставшую его основной деятельностью. "Иногда лучше присесть, поискать новые гранты и попробовать что-нибудь дополнительное, ведь мы не миллионеры", — признается основатель.

Хотя до этого у Петра был опыт предпринимательской деятельности, медицинский бизнес — новая отрасль для него. Но он надеется, что "Разом" станет не последним его проектом.

Главное для ветерана — помочь собратьям найти себя в гражданской жизни через предпринимательские проекты. И медцентр "Разом" станет одним из примеров успешной реинтеграции военных.