Что будет после "Пасхального перемирия": СМИ назвали главную цель США

Белый дом сосредоточится не на достижении устойчивого мира, считает политолог

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до завершения пасхального перемирия 20 апреля сделал неожиданное заявление в своей соцсети Truth Social. Он выразил надежду, что Россия и Украина "достигнут соглашения на этой неделе".

Как сообщает DW, политик пообещал, что в случае договоренности обе страны смогут вести "большой бизнес" со Штатами.

Политологи рассматривают это заявление как сигнал о подлинных намерениях Дональда Трампа — не столько добиться мира, сколько свернуть американское участие в войне.

"Позиция Трампа заключается не в достижении мира в Украине любой ценой, а в том, чтобы вывести США из этой войны", — заявил Николай Петров из Немецкого института международных дел и вопросов безопасности. По его словам, Белый дом сосредоточится не на достижении устоявшегося мира, а на прекращении собственного участия в боевых действиях — независимо от того, сколько будет продолжаться прекращение огня.

В то же время политолог Владимир Фесенко отметил, что американский лидер вдохновил даже частичное выполнение его требований, в частности, объявление о временном прекращении огня со стороны России. Это может подтолкнуть его к дальнейшим дипломатическим инициативам.

По словам эксперта, в фокусе теперь развитие ситуации после временной праздничной тишины. Станет ли это стартом для новых переговоров или только короткой паузой перед эскалацией — будет зависеть не только от действий Киева и Москвы, но и новых политических сигналов из Вашингтона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны Украины сообщил США, что Украина почти готова принять мирную инициативу по завершению войны. Окончательное решение теперь за Россией, которая не дала четкого ответа.