Здесь были и самые дорогие квартиры Киева, и коммуналки: где можно увидеть этот готический Розовый замок (фото)

Сегодня это здание остается одним из наименее известных, но наиболее изысканных архитектурных сокровищ столицы Украины.

Одним из самых ярких памятников архитектуры Киева начала ХХ века является здание, получившее в народе название Готического или Розового замка. Это сооружение построено в 1902 году в стиле неоготики по проекту инженера Николая Вишневского.

Владельцами замка была немецкая семья баронов Икскюль-Гильденбандов, происходивших из Бременского архиепископства. На фасаде дома до сих пор можно увидеть родовой герб Икскюль-Гильденбандов — своеобразную геральдическую подпись, напоминающую об аристократическом прошлом сооружения.

Величественный трехэтажный дом на улице Шелковичной,19 появился на киевской карте, когда молодой барон Владимир Икскюль фон Гильденбанд решил распорядиться унаследованным от отца земельным участком. Это решение стало не просто архитектурной прихотью аристократа, а взвешенным коммерческим проектом, обеспечивающим стабильный доход семье.

Проектирование дома поручили талантливому архитектору Вишневскому, создавшему настоящий шедевр, по-прежнему поражающий своей изысканностью и нетипичностью для киевского городского ландшафта. Розовато-белый цвет фасада в сочетании с острыми готическими элементами создал неповторимый образ, напоминающий французские замки или средневековые крепости из рыцарских романов.

Архитектурные особенности и внутреннее планирование

Неординарность дома Икскюль-Гильденбанда заключается не только в его внешнем виде. Внутренняя планировка также заслуживает внимания: шесть просторных квартир, каждая из которых насчитывала от пяти до семи комнат. Общая площадь помещений позволяла разместить как собственную семью барона, так и обеспечить комфортные условия для состоятельных арендаторов.

Стоимость аренды квартир в этом здании была недостижима для среднестатистического киевлянина начала XX века. Месячная плата в 100-150 рублей почти вдвое превышала средний доход городской семьи того времени, составлявшего около 80 рублей. Итак, среди обитателей "розового замка" были исключительно представители состоятельных слоев населения.

Интересно, что, несмотря на роскошь здания, у нее не было централизованного отопления — тепло в помещениях обеспечивали добротные камины, которые наполняли комнаты уютом и придавали романтическое настроение. Для удобства жильцов в доме функционировали общая прачечная и подвальные помещения, служившие погребами.

Испытание временем: от расцвета до возрождения

Судьба "готического домика" оказалась не менее драматичной, чем его архитектура. После революционных событий 1917 года дом национализировали, а просторные квартиры превратили в коммуналки, заселив их многочисленными семьями.

Наибольшему испытанию сооружение подверглось в 1943 году, когда в результате масштабного пожара, охватившего значительную часть Киева, дом существенно пострадал и потерял свою первоначальную красоту. Восстановление оригинального вида "розового замка" растянулось на десятилетия, и только в начале 2000-х годов памятник смог вернуть себе то неповторимое очарование, которым его наделил архитектор Вишневский.

В наши дни историческое здание используется частной компанией, бережно относящейся к архитектурному наследию. Ведь "Розовый замок" с готическими мотивами — это не просто дом, а настоящий портал в прошлое, позволяющий прикоснуться к истории и почувствовать дыхание древних времен среди современного города.

Дом Икскюль-Гильденбанда стоит вблизи другого известного архитектурного памятника – Шоколадного домика, о котором "Телеграф" рассказывал ранее. Вместе они образуют неповторимый ансамбль старинных особняков, передающих атмосферу киевского Печерска начала XX века.