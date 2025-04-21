До +28 градусов: где ждать летней жары в ближайшие дни

Вскоре будет похолодание, но в конце апреля все же станет теплее

Весна в Украине продолжает радовать необычно высокими температурами: в ближайшие дни во многих регионах столбики термометров будут достигать +22…+27 градусов, что больше напоминает майскую погоду, чем типичную для второй половины апреля.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, до 25 апреля в стране сохранится влияние теплой воздушной массы, которая обеспечит температурный фон на 4-8 градусов выше нормы. Это будет сопровождаться преимущественно ясным небом и слабым ветром.

Однако уже с 22 апреля на западе, а с 23 по 25 — в восточных, южных и северных областях Украины возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

Дальше, по словам Кибальчича, будет похолодание, но в конце апреля все-таки потеплеет. С 28 по 30 апреля ночные заморозки исчезнут, а днем температура поднимется до +17… +23 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, что 21 апреля погода в Киеве поразила жителей своими рекордными температурами.