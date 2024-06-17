Правовых противоречий нет: в США прокомментировали возможность использовать доходы от активов РФ

Использование доходов от замороженных активов России – это не кража, она не имеет никаких противоречий

Использование доходов от замороженных активов российского террористического режима, которые станут залогом для кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов США, не имеет никаких правовых противоречий. Поэтому все обвинения российского диктатора Владимира Путина в том, что это "кража" – бред.

Об этом сказала министр финансов США Джанет Йеллен в программе АВС This Week. По ее словам, использование доходов от активов РФ вполне законно.

"В любом смысле это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных денег, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав", – – сказала она.

Еллен напомнила, что бельгийский депозитарий заморозил российские активы на сумму почти в 200 млрд долларов США и получает на них доход. Евросоюз уже согласовал передачу Украине доходов от этих активов. А Украина имеет право использовать эти активы так, как хочет – даже в качестве залога под кредит.

"Здесь нет правовых противоречий ... Мы ведем волевую битву с Путиным. Путин, думаю, думает, что наша коалиция развалится, и мы не сможем предоставить Украине ресурсы необходимые, чтобы бороться в этой войне, и чтобы экономика работала. Таким образом, мы показываем, что имеем способность и волю это делать", – резюмировала она.

Напомним, что лидеры стран G7 приняли решение выделить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов в этих государствах. Как только решение будет реализовано, Украина сможет получить 50 млрд долларов, которые если и придется возвращать, то лишь в нескольких случаях.

Ранее страны-члены Европейского Союза согласовали план по использованию доходов от замороженных российских активов. В 2024 году эта сумма может составить до 3 миллиардов евро, из которых 90% будут использованы для закупки вооружения для Украины.